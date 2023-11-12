ВСУ установили полмиллиона мин на границе с РФ и Белоруссией

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Украина установила свыше 500 тысяч мин на границе с РФ и Белоруссией Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) установили на территориях, граничащих с Россией и Белоруссией 500 тысяч мин. Об этом заявил экс-глава пресс-службы Генштаба ВСУ Владислав Селезнев.

«Уже в землю на территории Волынской, Ровненской, Житомирской и Киевской областей зарыты 500 тысяч мин», — утонил он в интервью украинскому агентству ТСН. Он подчеркнул, что нужно еще больше мин.

В конце июня украинский президент Владимир Зеленский поручил усилить государственную границу своей страны. На севере страны, в настоящий момент, плотность заграждений за год возросла в 16 раз, заявил генерал-лейтенант Сергей Наев.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) установили на территориях, граничащих с Россией и Белоруссией 500 тысяч мин. Об этом заявил экс-глава пресс-службы Генштаба ВСУ Владислав Селезнев. «Уже в землю на территории Волынской, Ровненской, Житомирской и Киевской областей зарыты 500 тысяч мин», — утонил он в интервью украинскому агентству ТСН. Он подчеркнул, что нужно еще больше мин. В конце июня украинский президент Владимир Зеленский поручил усилить государственную границу своей страны. На севере страны, в настоящий момент, плотность заграждений за год возросла в 16 раз, заявил генерал-лейтенант Сергей Наев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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