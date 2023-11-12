ВСУ установили полмиллиона мин на границе с РФ и Белоруссией

Украина установила свыше 500 тысяч мин на границе с РФ и Белоруссией
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вооруженные силы Украины (ВСУ) установили на территориях, граничащих с Россией и Белоруссией 500 тысяч мин. Об этом заявил экс-глава пресс-службы Генштаба ВСУ Владислав Селезнев.
«Уже в землю на территории Волынской, Ровненской, Житомирской и Киевской областей зарыты 500 тысяч мин», — утонил он в интервью украинскому агентству ТСН. Он подчеркнул, что нужно еще больше мин.
В конце июня украинский президент Владимир Зеленский поручил усилить государственную границу своей страны. На севере страны, в настоящий момент, плотность заграждений за год возросла в 16 раз, заявил генерал-лейтенант Сергей Наев.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.
Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!