По Украине прошли митинги с требованием демобилизации. Фото

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Евромайдан. Киев, флаг украины, площадь независимости
Митинги прошли, как минимум, в пяти городах Украины, сообщают СМИ Фото:
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В разных регионах Украины прошли митинги родственников мобилизованных в ВСУ украинцев. Люди требуют ввести ограничение срок мобилизации и отправить служащих на ротацию, сообщают местные СМИ.

«По всей Украине сегодня идут митинги родственников мобилизованных, которые требуют отправить их на ротацию и дать отдых», — сообщает украинский портал «Страна». Отмечается, что протестующие требуют принять закон, ограничивающий срок мобилизации 18 месяцами, а также вернуть с фронта домой служащих.

По данным СМИ, митинги прошли в Житомире, Одессе, Кривом Роге, Хмельницком и Львове. Уточняется, что на них присутствуют преимущественно женщины и дети.

Ранее бывший глава пресс-службы Генштаба ВСУ Владислав Селезнев раскрыл численность армии Украины. По его словам, численность личного состава составляет 1,3 миллиона человек. Однако достоверность этой информации неизвестна. До этого экс-начальник военного комитета НАТО, генерал Харальд Куят заявлял о резком росте дезертирства в рядах ВСУ.

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В разных регионах Украины прошли митинги родственников мобилизованных в ВСУ украинцев. Люди требуют ввести ограничение срок мобилизации и отправить служащих на ротацию, сообщают местные СМИ. «По всей Украине сегодня идут митинги родственников мобилизованных, которые требуют отправить их на ротацию и дать отдых», — сообщает украинский портал «Страна». Отмечается, что протестующие требуют принять закон, ограничивающий срок мобилизации 18 месяцами, а также вернуть с фронта домой служащих. По данным СМИ, митинги прошли в Житомире, Одессе, Кривом Роге, Хмельницком и Львове. Уточняется, что на них присутствуют преимущественно женщины и дети. Ранее бывший глава пресс-службы Генштаба ВСУ Владислав Селезнев раскрыл численность армии Украины. По его словам, численность личного состава составляет 1,3 миллиона человек. Однако достоверность этой информации неизвестна. До этого экс-начальник военного комитета НАТО, генерал Харальд Куят заявлял о резком росте дезертирства в рядах ВСУ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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