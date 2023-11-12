В разных регионах Украины прошли митинги родственников мобилизованных в ВСУ украинцев. Люди требуют ввести ограничение срок мобилизации и отправить служащих на ротацию, сообщают местные СМИ.
«По всей Украине сегодня идут митинги родственников мобилизованных, которые требуют отправить их на ротацию и дать отдых», — сообщает украинский портал «Страна». Отмечается, что протестующие требуют принять закон, ограничивающий срок мобилизации 18 месяцами, а также вернуть с фронта домой служащих.
По данным СМИ, митинги прошли в Житомире, Одессе, Кривом Роге, Хмельницком и Львове. Уточняется, что на них присутствуют преимущественно женщины и дети.
Ранее бывший глава пресс-службы Генштаба ВСУ Владислав Селезнев раскрыл численность армии Украины. По его словам, численность личного состава составляет 1,3 миллиона человек. Однако достоверность этой информации неизвестна. До этого экс-начальник военного комитета НАТО, генерал Харальд Куят заявлял о резком росте дезертирства в рядах ВСУ.
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