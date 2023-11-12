На Украине раскрыли численность армии ВСУ

Численность личного состава ВСУ составляет 1,3 миллиона человек. Об этом сообщил бывший глава пресс-службы Генштаба ВСУ Владислав Селезнев.
«1,3 млн личного состава в силах обороны Украины. Им всем нужны оружие и боеприпасы», — сказал Селезнев в интервью украинскому агентству ТСН. До этого Вооруженные силы Украины не раскрывали точные данные о количестве служащих в армии бойцов. Является ли цифра, названная Селезневым, его личной оценкой или засекреченными данными ВСУ — неизвестно.
Ранее начальник пресс-службы командования Сухопутных украинских войск Владимир Фитьо раскрыл тактику, которую ВСУ планируют применять против РФ с наступлением холодов. По его словам, ВСУ намерены перебивать пути снабжения, чтобы «выморозить» русских.
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