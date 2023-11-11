11 ноября 2023

Под Екатеринбургом насмерть сбили велосипедиста. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП с участием велосипедиста у дома № 60 на улице Свердлова. Екатеринбург, проезжая часть, автомобиль, дтп, авария, проишествие, екатеринбург , велосипед, велосипед под колесами
Велосипедист был одет в черную одежду без светоотражающих элементов Фото:

На дублере Сибирского тракта в районе поселка Прохладный насмерть сбили велосипедиста. Информация об этом появилась в соцсети.

«Отражателя не было. Водитель сказал, что он [велосипедист] вильнул на дорогу, а он [водитель] не смог увернуться из-за встречки», — пишет telegram-канал «Инцидент Екатеринбург».

Корреспондент URA.RU отправил запрос в УГИБДД. «На место ДТП выехали сотрудники Госавтоинспекции для установления причин и последствий», — сообщили в ведомстве.

Обновлено 23:06 (21:06 МСК)
«По предварительным данным, водитель 1997 года рождения, управляя автомобилем Mazda, допустил наезд на автомобилиста, двигавшегося в попутном направлении. В результате мужчина 1973 года рождения скончался на месте до прибытия бригады скорой медицинской помощи», — сообщили в пресс-службе ведомства. В момент ДТП велосипедист был одет в черную одежду без светоотражающих элементов, катафоты на велосипеде отсутствовали.

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На дублере Сибирского тракта в районе поселка Прохладный насмерть сбили велосипедиста. Информация об этом появилась в соцсети. «Отражателя не было. Водитель сказал, что он [велосипедист] вильнул на дорогу, а он [водитель] не смог увернуться из-за встречки», — пишет telegram-канал «Инцидент Екатеринбург». Корреспондент URA.RU отправил запрос в УГИБДД. «На место ДТП выехали сотрудники Госавтоинспекции для установления причин и последствий», — сообщили в ведомстве. Обновлено 23:06 (21:06 МСК) «По предварительным данным, водитель 1997 года рождения, управляя автомобилем Mazda, допустил наезд на автомобилиста, двигавшегося в попутном направлении. В результате мужчина 1973 года рождения скончался на месте до прибытия бригады скорой медицинской помощи», — сообщили в пресс-службе ведомства. В момент ДТП велосипедист был одет в черную одежду без светоотражающих элементов, катафоты на велосипеде отсутствовали.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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