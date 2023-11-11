Под Екатеринбургом насмерть сбили велосипедиста. Видео

12 ноября 2023 в 22:55 Размер текста - 17 +

Велосипедист был одет в черную одежду без светоотражающих элементов Фото: Илья Московец © URA.RU На дублере Сибирского тракта в районе поселка Прохладный насмерть сбили велосипедиста. Информация об этом появилась в соцсети. «Отражателя не было. Водитель сказал, что он [велосипедист] вильнул на дорогу, а он [водитель] не смог увернуться из-за встречки», — пишет telegram-канал «Инцидент Екатеринбург». Корреспондент URA.RU отправил запрос в УГИБДД. «На место ДТП выехали сотрудники Госавтоинспекции для установления причин и последствий», — сообщили в ведомстве. Обновлено 23:06 (21:06 МСК)

«По предварительным данным, водитель 1997 года рождения, управляя автомобилем Mazda, допустил наезд на автомобилиста, двигавшегося в попутном направлении. В результате мужчина 1973 года рождения скончался на месте до прибытия бригады скорой медицинской помощи», — сообщили в пресс-службе ведомства. В момент ДТП велосипедист был одет в черную одежду без светоотражающих элементов, катафоты на велосипеде отсутствовали.

На дублере Сибирского тракта в районе поселка Прохладный насмерть сбили велосипедиста. Информация об этом появилась в соцсети. «Отражателя не было. Водитель сказал, что он [велосипедист] вильнул на дорогу, а он [водитель] не смог увернуться из-за встречки», — пишет telegram-канал «Инцидент Екатеринбург». Корреспондент URA.RU отправил запрос в УГИБДД. «На место ДТП выехали сотрудники Госавтоинспекции для установления причин и последствий», — сообщили в ведомстве. Обновлено 23:06 (21:06 МСК) «По предварительным данным, водитель 1997 года рождения, управляя автомобилем Mazda, допустил наезд на автомобилиста, двигавшегося в попутном направлении. В результате мужчина 1973 года рождения скончался на месте до прибытия бригады скорой медицинской помощи», — сообщили в пресс-службе ведомства. В момент ДТП велосипедист был одет в черную одежду без светоотражающих элементов, катафоты на велосипеде отсутствовали.