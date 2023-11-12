12 ноября 2023

Отару Кушанашвили стало плохо с сердцем в ресторане в центре Москвы

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Журналиста госпитализировали с сердечным приступом Фото:

Российскому журналисту Отару Кушанашвили стало плохо с сердцем в ресторане в центре Москвы. Об этом пишет telegram-канал Baza, уточнив, что его госпитализировали с сердечным приступом.

«Отару Кушанашвили стало плохо с сердцем в ресторане в центре Москвы. Сейчас туда срочно направлен реанимобиль», — сообщает telegram-канал. Известно, что 53-летний Кушанашвили находился в ресторане с друзьями.

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Российскому журналисту Отару Кушанашвили стало плохо с сердцем в ресторане в центре Москвы. Об этом пишет telegram-канал Baza, уточнив, что его госпитализировали с сердечным приступом. «Отару Кушанашвили стало плохо с сердцем в ресторане в центре Москвы. Сейчас туда срочно направлен реанимобиль», — сообщает telegram-канал. Известно, что 53-летний Кушанашвили находился в ресторане с друзьями.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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