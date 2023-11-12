Журналиста госпитализировали с сердечным приступом
Российскому журналисту Отару Кушанашвили стало плохо с сердцем в ресторане в центре Москвы. Об этом пишет telegram-канал Baza, уточнив, что его госпитализировали с сердечным приступом.
«Отару Кушанашвили стало плохо с сердцем в ресторане в центре Москвы. Сейчас туда срочно направлен реанимобиль», — сообщает telegram-канал. Известно, что 53-летний Кушанашвили находился в ресторане с друзьями.
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