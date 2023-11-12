ЯНАО вошел в топ-3 регионов по размеру ипотечных платежей

Житель ЯНАО тратит на ипотеку 26,6% своей зарплаты Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Ямало-Ненецкий автономный округ занял третью строчку рейтинга регионов по соотношению ежемесячных платежей по ипотеке к уровню зарплаты. По данным аналитиков, ямальцы отдают за кредитное жилье 26,6% от своих доходов.

«Рейтинг регионов России по ипотечным платежам. Замыкает первую тройку Ямало-Ненецкий автономный округ с результатом 26,6% отношения платежа по ипотеке к средней зарплате», — поделились аналитики в исследовании на сайте РИА Новости.

Данные показывают, что первую десятку рейтинга составляют северные регионы, где на ипотечный платеж приходится не более 36% от размера средней зарплаты региона. В среднем по России этот показатель составляет 44%. ЯНАО опередила лишь Чукотка и Магаданская область с результатами 26,2% и 25,5% соответственно.

В текущем году аналитики дважды признавали Ямал лидером среди регионов по уровню доходов населения. По последним данным, средняя оплата труда в регионе составляет 140,3 тысячи рублей в месяц. На нее житель ЯНАО может купить 5,9 минимальных наборов товаров и услуг.