15 октября 2023
14 октября 2023
13 октября 2023

ЯНАО вновь стал самым благополучным регионом по уровню доходов жителей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Средняя оплата труда в регионе составляет 140,3 тысячи рублей в месяц Фото:

Ямало-Ненецкий автономный округ снова лидирует среди регионов России по доходам населения. Об этом сообщили аналитики.

«Лидерами рейтинга по доходам населения во втором квартале 2023 года стали Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа, в конце списка оказались Ингушетия и Тыва», — поделились аналитики в исследовании на сайте РИА Новости. В основу расчета легло соотношение доходов жителей страны и стоимости потребительской корзины.

Согласно данным инфографики, жители округа на свою зарплату могут приобрести 5,9 потребительских наборов. Отмечается, что средняя оплата труда в регионе составляет 140,3 тысячи рублей в месяц. По этому показателю ЯНАО также занял первую строчку. За год рост доходов тут был на уровне 13,2%, что стало третьим лучшим приростом в стране.

Летом ЯНАО стал лидером рейтинга среди регионов по уровню доходов населения. Тогда исследования показали, что на среднюю заработную плату житель округа может прибрести более трех минимальных наборов товаров и услуг. По итогам 2022 года Ямал занял первое место и набрал максимальные 100 баллов среди регионов России по материальному благополучию ямальцев.

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Ямало-Ненецкий автономный округ снова лидирует среди регионов России по доходам населения. Об этом сообщили аналитики. «Лидерами рейтинга по доходам населения во втором квартале 2023 года стали Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа, в конце списка оказались Ингушетия и Тыва», — поделились аналитики в исследовании на сайте РИА Новости. В основу расчета легло соотношение доходов жителей страны и стоимости потребительской корзины. Согласно данным инфографики, жители округа на свою зарплату могут приобрести 5,9 потребительских наборов. Отмечается, что средняя оплата труда в регионе составляет 140,3 тысячи рублей в месяц. По этому показателю ЯНАО также занял первую строчку. За год рост доходов тут был на уровне 13,2%, что стало третьим лучшим приростом в стране. Летом ЯНАО стал лидером рейтинга среди регионов по уровню доходов населения. Тогда исследования показали, что на среднюю заработную плату житель округа может прибрести более трех минимальных наборов товаров и услуг. По итогам 2022 года Ямал занял первое место и набрал максимальные 100 баллов среди регионов России по материальному благополучию ямальцев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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