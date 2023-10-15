ЯНАО вновь стал самым благополучным регионом по уровню доходов жителей. Фото

16 октября 2023 в 02:41 Размер текста - 17 +

Средняя оплата труда в регионе составляет 140,3 тысячи рублей в месяц Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Ямало-Ненецкий автономный округ снова лидирует среди регионов России по доходам населения. Об этом сообщили аналитики. «Лидерами рейтинга по доходам населения во втором квартале 2023 года стали Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа, в конце списка оказались Ингушетия и Тыва», — поделились аналитики в исследовании на сайте РИА Новости. В основу расчета легло соотношение доходов жителей страны и стоимости потребительской корзины. Согласно данным инфографики, жители округа на свою зарплату могут приобрести 5,9 потребительских наборов. Отмечается, что средняя оплата труда в регионе составляет 140,3 тысячи рублей в месяц. По этому показателю ЯНАО также занял первую строчку. За год рост доходов тут был на уровне 13,2%, что стало третьим лучшим приростом в стране. Летом ЯНАО стал лидером рейтинга среди регионов по уровню доходов населения. Тогда исследования показали, что на среднюю заработную плату житель округа может прибрести более трех минимальных наборов товаров и услуг. По итогам 2022 года Ямал занял первое место и набрал максимальные 100 баллов среди регионов России по материальному благополучию ямальцев. Инфографика: telegram-канал «РИА Новости», https://t.me/rian_ru Инфографика: telegram-канал «РИА Новости», https://t.me/rian_ru

Ямало-Ненецкий автономный округ снова лидирует среди регионов России по доходам населения. Об этом сообщили аналитики. «Лидерами рейтинга по доходам населения во втором квартале 2023 года стали Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа, в конце списка оказались Ингушетия и Тыва», — поделились аналитики в исследовании на сайте РИА Новости. В основу расчета легло соотношение доходов жителей страны и стоимости потребительской корзины. Согласно данным инфографики, жители округа на свою зарплату могут приобрести 5,9 потребительских наборов. Отмечается, что средняя оплата труда в регионе составляет 140,3 тысячи рублей в месяц. По этому показателю ЯНАО также занял первую строчку. За год рост доходов тут был на уровне 13,2%, что стало третьим лучшим приростом в стране. Летом ЯНАО стал лидером рейтинга среди регионов по уровню доходов населения. Тогда исследования показали, что на среднюю заработную плату житель округа может прибрести более трех минимальных наборов товаров и услуг. По итогам 2022 года Ямал занял первое место и набрал максимальные 100 баллов среди регионов России по материальному благополучию ямальцев.