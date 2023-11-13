В РФ началась подготовка производства первых образцов истребителей Checkmate

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Легкий тактический однодвигательный истребитель (ЛТС) Checkmate. Москва , истрибитель, checkmate, 5-ое поколение
Зарубежная премьера Checkmate состоялась на авиасалоне Dubai Airshow-2021 Фото:

В России начали подготовку к производству первых образцов легких истребителей пятого поколения Checkmate. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации «Ростех».

«На основе проведенных работ в проект были внесены изменения, что скорректировало и сроки первого вылета. Конструкторская документация передана на завод-изготовитель, начата подготовка производства первых образцов», — передает сообщение «Ростех» РИА Новости.

При помощи обратной связи, собранной после презентации истребителя, стоимость проекта и некоторые технические решения были скорректированы. Это снизило технические риски при создании отечественного однодвигательного самолета, а также повысило его конкурентоспособность и коммерческую привлекательность, добавили в «Ростех».

В 2021 году Глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь заявлял, что первый полет истребителя Checkmate планируется в 2023 году. Серийное производство хотели начать в 2026 году, пишет «Национальная служба новостей».

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В России начали подготовку к производству первых образцов легких истребителей пятого поколения Checkmate. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации «Ростех». «На основе проведенных работ в проект были внесены изменения, что скорректировало и сроки первого вылета. Конструкторская документация передана на завод-изготовитель, начата подготовка производства первых образцов», — передает сообщение «Ростех» РИА Новости. При помощи обратной связи, собранной после презентации истребителя, стоимость проекта и некоторые технические решения были скорректированы. Это снизило технические риски при создании отечественного однодвигательного самолета, а также повысило его конкурентоспособность и коммерческую привлекательность, добавили в «Ростех». В 2021 году Глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь заявлял, что первый полет истребителя Checkmate планируется в 2023 году. Серийное производство хотели начать в 2026 году, пишет «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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