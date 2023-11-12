В ЯНАО осужденный за хищение экс-чиновник не смог оспорить приговор в суде

Экс-глава кадастровой палаты ЯНАО Сартасов не смог оспорить приговор в суде

13 ноября 2023 в 09:42 Размер текста - 17 +

Суд Салехарда отклонил апелляцию экс-чиновника Максима Сартасова Фото: Денис Моргунов © URA.RU Суд Салехарда (ЯНАО) рассмотрел апелляционную жалобу осужденного за хищения экс-директора окружной кадастровой палаты Максима Сартасова и оставил приговор без изменения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры округа. «Не согласившись с выводами суда о виновности, сторона защиты обжаловала приговор в вышестоящий суд. Суд автономного округа пришел к выводу о необоснованности жалобы и оставил состоявшееся решение без изменения, приговор вступил в законную силу», — сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО в telegram-канале. Сартасов признан виновным за присвоение (хищение) чужого имущества в особо крупном размере. Установлено, что он в 2013—2019 годах выплачивал завышенные премии сотрудникам, после чего присваивал себе денежные средства. Ранее URA.RU рассказало, что в апреле Сартасов приговорен судом к четырем годам заключения, с отбыванием срока в колонии общего режима и штрафу в 500 тысяч рублей. После отбывания срока, он на два года лишается прав занимать должности на государственной и муниципальной службе, а также обязан возместить всю сумму похищенного.

Суд Салехарда (ЯНАО) рассмотрел апелляционную жалобу осужденного за хищения экс-директора окружной кадастровой палаты Максима Сартасова и оставил приговор без изменения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры округа. «Не согласившись с выводами суда о виновности, сторона защиты обжаловала приговор в вышестоящий суд. Суд автономного округа пришел к выводу о необоснованности жалобы и оставил состоявшееся решение без изменения, приговор вступил в законную силу», — сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО в telegram-канале. Сартасов признан виновным за присвоение (хищение) чужого имущества в особо крупном размере. Установлено, что он в 2013—2019 годах выплачивал завышенные премии сотрудникам, после чего присваивал себе денежные средства. Ранее URA.RU рассказало, что в апреле Сартасов приговорен судом к четырем годам заключения, с отбыванием срока в колонии общего режима и штрафу в 500 тысяч рублей. После отбывания срока, он на два года лишается прав занимать должности на государственной и муниципальной службе, а также обязан возместить всю сумму похищенного.