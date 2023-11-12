В ЯНАО осужденный за хищение экс-чиновник не смог оспорить приговор в суде

Суд Салехарда (ЯНАО) рассмотрел апелляционную жалобу осужденного за хищения экс-директора окружной кадастровой палаты Максима Сартасова и оставил приговор без изменения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры округа.
«Не согласившись с выводами суда о виновности, сторона защиты обжаловала приговор в вышестоящий суд. Суд автономного округа пришел к выводу о необоснованности жалобы и оставил состоявшееся решение без изменения, приговор вступил в законную силу», — сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО в telegram-канале.
Сартасов признан виновным за присвоение (хищение) чужого имущества в особо крупном размере. Установлено, что он в 2013—2019 годах выплачивал завышенные премии сотрудникам, после чего присваивал себе денежные средства.
Ранее URA.RU рассказало, что в апреле Сартасов приговорен судом к четырем годам заключения, с отбыванием срока в колонии общего режима и штрафу в 500 тысяч рублей. После отбывания срока, он на два года лишается прав занимать должности на государственной и муниципальной службе, а также обязан возместить всю сумму похищенного.
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