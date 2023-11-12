12 ноября 2023
11 ноября 2023
10 ноября 2023

В ЯНАО осужденный за хищение экс-чиновник не смог оспорить приговор в суде

Экс-глава кадастровой палаты ЯНАО Сартасов не смог оспорить приговор в суде
© Служба новостей «URA.RU»
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Суд над сбежавшим из тюрьмы Новиковым. Тюмень , полиция, полицейский, камера заключения
Суд Салехарда отклонил апелляцию экс-чиновника Максима Сартасова Фото:

Суд Салехарда (ЯНАО) рассмотрел апелляционную жалобу осужденного за хищения экс-директора окружной кадастровой палаты Максима Сартасова и оставил приговор без изменения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры округа.

«Не согласившись с выводами суда о виновности, сторона защиты обжаловала приговор в вышестоящий суд. Суд автономного округа пришел к выводу о необоснованности жалобы и оставил состоявшееся решение без изменения, приговор вступил в законную силу», — сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО в telegram-канале.

Сартасов признан виновным за присвоение (хищение) чужого имущества в особо крупном размере. Установлено, что он в 2013—2019 годах выплачивал завышенные премии сотрудникам, после чего присваивал себе денежные средства.

Ранее URA.RU рассказало, что в апреле Сартасов приговорен судом к четырем годам заключения, с отбыванием срока в колонии общего режима и штрафу в 500 тысяч рублей. После отбывания срока, он на два года лишается прав занимать должности на государственной и муниципальной службе, а также обязан возместить всю сумму похищенного.

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Суд Салехарда (ЯНАО) рассмотрел апелляционную жалобу осужденного за хищения экс-директора окружной кадастровой палаты Максима Сартасова и оставил приговор без изменения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры округа. «Не согласившись с выводами суда о виновности, сторона защиты обжаловала приговор в вышестоящий суд. Суд автономного округа пришел к выводу о необоснованности жалобы и оставил состоявшееся решение без изменения, приговор вступил в законную силу», — сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО в telegram-канале. Сартасов признан виновным за присвоение (хищение) чужого имущества в особо крупном размере. Установлено, что он в 2013—2019 годах выплачивал завышенные премии сотрудникам, после чего присваивал себе денежные средства. Ранее URA.RU рассказало, что в апреле Сартасов приговорен судом к четырем годам заключения, с отбыванием срока в колонии общего режима и штрафу в 500 тысяч рублей. После отбывания срока, он на два года лишается прав занимать должности на государственной и муниципальной службе, а также обязан возместить всю сумму похищенного.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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