В Тюмень не могут прилететь пять самолетов

13 ноября 2023 в 09:59 Размер текста - 17 +

В Тюмени продолжается массовая задержка рейсов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В тюменский аэропорт «Рощино» не могут прилететь пять самолетов. Рейсы задерживаются почти на сутки. Данные размещены на сайте аэропорта. «Задерживается рейс из Нижневартовска, два рейса из Тольки и два рейса из Игрима. По расписанию самолет из Нижневартовска должен был прилететь в 18:00 12 ноября. Расчетное время — 15:10. Остальные рейсы должны были прибыть в 20:50 12 ноября. Расчетное время — 18:05», — сказано на сайте «Рощино». Агентство направило запрос в аэропорт. Ответ на него ожидается. В последние дни массовые задержки рейсов стали частным явлением для Тюмени. Все из-за метеоусловий: регион накрыл густой туман.

В тюменский аэропорт «Рощино» не могут прилететь пять самолетов. Рейсы задерживаются почти на сутки. Данные размещены на сайте аэропорта. «Задерживается рейс из Нижневартовска, два рейса из Тольки и два рейса из Игрима. По расписанию самолет из Нижневартовска должен был прилететь в 18:00 12 ноября. Расчетное время — 15:10. Остальные рейсы должны были прибыть в 20:50 12 ноября. Расчетное время — 18:05», — сказано на сайте «Рощино». Агентство направило запрос в аэропорт. Ответ на него ожидается. В последние дни массовые задержки рейсов стали частным явлением для Тюмени. Все из-за метеоусловий: регион накрыл густой туман.