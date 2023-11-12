12 ноября 2023
11 ноября 2023
10 ноября 2023

В Тюмень не могут прилететь пять самолетов

© Служба новостей «URA.RU»
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Споттинг. Курган, снег, аэропорт, зима, utair, ютейр, сотрудники аэропорта
В Тюмени продолжается массовая задержка рейсов Фото:

В тюменский аэропорт «Рощино» не могут прилететь пять самолетов. Рейсы задерживаются почти на сутки. Данные размещены на сайте аэропорта.

«Задерживается рейс из Нижневартовска, два рейса из Тольки и два рейса из Игрима. По расписанию самолет из Нижневартовска должен был прилететь в 18:00 12 ноября. Расчетное время — 15:10. Остальные рейсы должны были прибыть в 20:50 12 ноября. Расчетное время — 18:05», — сказано на сайте «Рощино».

Агентство направило запрос в аэропорт. Ответ на него ожидается.

В последние дни массовые задержки рейсов стали частным явлением для Тюмени. Все из-за метеоусловий: регион накрыл густой туман.

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В тюменский аэропорт «Рощино» не могут прилететь пять самолетов. Рейсы задерживаются почти на сутки. Данные размещены на сайте аэропорта. «Задерживается рейс из Нижневартовска, два рейса из Тольки и два рейса из Игрима. По расписанию самолет из Нижневартовска должен был прилететь в 18:00 12 ноября. Расчетное время — 15:10. Остальные рейсы должны были прибыть в 20:50 12 ноября. Расчетное время — 18:05», — сказано на сайте «Рощино». Агентство направило запрос в аэропорт. Ответ на него ожидается. В последние дни массовые задержки рейсов стали частным явлением для Тюмени. Все из-за метеоусловий: регион накрыл густой туман.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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