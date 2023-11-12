В Тюмень не могут прилететь пять самолетов

В Тюмени продолжается массовая задержка рейсов
В тюменский аэропорт «Рощино» не могут прилететь пять самолетов. Рейсы задерживаются почти на сутки. Данные размещены на сайте аэропорта.
«Задерживается рейс из Нижневартовска, два рейса из Тольки и два рейса из Игрима. По расписанию самолет из Нижневартовска должен был прилететь в 18:00 12 ноября. Расчетное время — 15:10. Остальные рейсы должны были прибыть в 20:50 12 ноября. Расчетное время — 18:05», — сказано на сайте «Рощино».
Агентство направило запрос в аэропорт. Ответ на него ожидается.
В последние дни массовые задержки рейсов стали частным явлением для Тюмени. Все из-за метеоусловий: регион накрыл густой туман.
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