Ученые ВШЭ: в РФ нет регионов, где жители питаются по всем нормам

Ни в одном регионе России потребление пищи не соответствует допустимым границам по всем десяти видам продуктовых групп одновременно. Об этом стало известно в результате проведенного Высшей школы экономики (ВШЭ) исследования.
«При сравнении, насколько фактическое потребление в регионах совпадает с условно здоровым, оказалось, что нет ни одного региона, где питание населения укладывалось бы в допустимые границы», — передает результаты исследования РБК. Там добавили, что исследование указывает на серьезные проблемы в структуре питания российского населения с сильной разницей по регионам. В большинстве регионов отмечается недостаток потребления овощей, фруктов, молока, а избыточное потребление сахара.
По итогам 2021 года жители Омской области питались лучше всего, однако нормы не были выполнены по трем группам питания. Чукотский автономный округ столкнулся с наибольшими проблемами в питании. В большинстве регионов нормы были соблюдены только по четырем группам питания из десяти, заключили в исследовании.
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