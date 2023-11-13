Ученые ВШЭ: в РФ нет регионов, где жители питаются по всем нормам

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Дегустация нового меню в школе №55. Екатеринбург, столовая, общепит, еда, обед, комплекс, питание, школьное питание
Ни один регион РФ не славится оптимальным потреблением пищи, сообщается в исследовании Фото:

Ни в одном регионе России потребление пищи не соответствует допустимым границам по всем десяти видам продуктовых групп одновременно. Об этом стало известно в результате проведенного Высшей школы экономики (ВШЭ) исследования.

«При сравнении, насколько фактическое потребление в регионах совпадает с условно здоровым, оказалось, что нет ни одного региона, где питание населения укладывалось бы в допустимые границы», — передает результаты исследования РБК. Там добавили, что исследование указывает на серьезные проблемы в структуре питания российского населения с сильной разницей по регионам. В большинстве регионов отмечается недостаток потребления овощей, фруктов, молока, а избыточное потребление сахара.

По итогам 2021 года жители Омской области питались лучше всего, однако нормы не были выполнены по трем группам питания. Чукотский автономный округ столкнулся с наибольшими проблемами в питании. В большинстве регионов нормы были соблюдены только по четырем группам питания из десяти, заключили в исследовании.

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Ни в одном регионе России потребление пищи не соответствует допустимым границам по всем десяти видам продуктовых групп одновременно. Об этом стало известно в результате проведенного Высшей школы экономики (ВШЭ) исследования. «При сравнении, насколько фактическое потребление в регионах совпадает с условно здоровым, оказалось, что нет ни одного региона, где питание населения укладывалось бы в допустимые границы», — передает результаты исследования РБК. Там добавили, что исследование указывает на серьезные проблемы в структуре питания российского населения с сильной разницей по регионам. В большинстве регионов отмечается недостаток потребления овощей, фруктов, молока, а избыточное потребление сахара. По итогам 2021 года жители Омской области питались лучше всего, однако нормы не были выполнены по трем группам питания. Чукотский автономный округ столкнулся с наибольшими проблемами в питании. В большинстве регионов нормы были соблюдены только по четырем группам питания из десяти, заключили в исследовании.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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