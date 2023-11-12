12 ноября 2023
11 ноября 2023

В ХМАО завели дело на водителя, из-за которого в ДТП погиб годовалый ребенок. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по делу следователей убившим человека в драке. Челябинск, уголовное дело, следствие, обвинение, судья, суд, расследование, преступление
На водителя Audi, из-за которого на трассе в ХМАО погибли люди, завели уголовное дело Фото:

На водителя Audi, из-за которого на трассе в ХМАО погибли мужчина и годовалый ребенок, завели уголовное дело. По вине югорчанина произошла авария на дороге в сторону Нягани.

«В отношении водителя „Ауди“ возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)», — говорится в telegram-канале полиции Югры. ДТП произошло на трассе между поселком Талинка и Няганью.

Водитель Audi А4 выполнял обгон и врезался во встречную Lada Granta. Четыре пассажирки иномарки были госпитализированы. Среди них была годовалая девочка, которая скончалась в больнице. Водитель автомобиля Lada погиб на месте ДТП.

Авария произошла на трассе по направлению в сторону Нягани
Авария произошла на трассе по направлению в сторону Нягани
Фото:

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На водителя Audi, из-за которого на трассе в ХМАО погибли мужчина и годовалый ребенок, завели уголовное дело. По вине югорчанина произошла авария на дороге в сторону Нягани. «В отношении водителя „Ауди“ возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)», — говорится в telegram-канале полиции Югры. ДТП произошло на трассе между поселком Талинка и Няганью. Водитель Audi А4 выполнял обгон и врезался во встречную Lada Granta. Четыре пассажирки иномарки были госпитализированы. Среди них была годовалая девочка, которая скончалась в больнице. Водитель автомобиля Lada погиб на месте ДТП.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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