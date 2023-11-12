На водителя Audi, из-за которого на трассе в ХМАО погибли люди, завели уголовное дело Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На водителя Audi, из-за которого на трассе в ХМАО погибли мужчина и годовалый ребенок, завели уголовное дело. По вине югорчанина произошла авария на дороге в сторону Нягани.

«В отношении водителя „Ауди“ возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)», — говорится в telegram-канале полиции Югры. ДТП произошло на трассе между поселком Талинка и Няганью.

Водитель Audi А4 выполнял обгон и врезался во встречную Lada Granta. Четыре пассажирки иномарки были госпитализированы. Среди них была годовалая девочка, которая скончалась в больнице. Водитель автомобиля Lada погиб на месте ДТП.