В Челябинске начали строительство нового детсада

13 ноября 2023 в 10:39 Размер текста - 17 +

Новый детсад в 48-м микрорайоне появится до конца 2024 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В 48-м микрорайоне Челябинска начали строительство детского сада. В учреждении смогут принять 140 воспитанников, сообщили на аппаратном совещании в мэрии 13 ноября. «С сегодняшнего дня мы приступаем к строительству детского сада на 140 мест в 48-м микрорайоне. Учреждение будет построено в квартале, ограниченном улицами Бейвеля, Маршала Чуйкова, Хариса Юсупова и Мусы Джалиля», — сообщил вице-мэр по строительству Александр Перемыкин. Завершить строительство планируют до конца 2024 года. Сейчас на контроле мэрии еще пять детсадов и центр тхеквондо. Перемыкин отметил, что готовность учреждений находится в рамках графика производства работ — от 83 до 94%.

В 48-м микрорайоне Челябинска начали строительство детского сада. В учреждении смогут принять 140 воспитанников, сообщили на аппаратном совещании в мэрии 13 ноября. «С сегодняшнего дня мы приступаем к строительству детского сада на 140 мест в 48-м микрорайоне. Учреждение будет построено в квартале, ограниченном улицами Бейвеля, Маршала Чуйкова, Хариса Юсупова и Мусы Джалиля», — сообщил вице-мэр по строительству Александр Перемыкин. Завершить строительство планируют до конца 2024 года. Сейчас на контроле мэрии еще пять детсадов и центр тхеквондо. Перемыкин отметил, что готовность учреждений находится в рамках графика производства работ — от 83 до 94%.