12 ноября 2023
11 ноября 2023

В Челябинске начали строительство нового детсада

© Служба новостей «URA.RU»
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Новые детские сады и строительство трамвайной линии в Академический. Екатеринбург, детский сад, детсад, дошкольное учреждение, детский сад45
Новый детсад в 48-м микрорайоне появится до конца 2024 года Фото:

В 48-м микрорайоне Челябинска начали строительство детского сада. В учреждении смогут принять 140 воспитанников, сообщили на аппаратном совещании в мэрии 13 ноября.

«С сегодняшнего дня мы приступаем к строительству детского сада на 140 мест в 48-м микрорайоне. Учреждение будет построено в квартале, ограниченном улицами Бейвеля, Маршала Чуйкова, Хариса Юсупова и Мусы Джалиля», — сообщил вице-мэр по строительству Александр Перемыкин.

Завершить строительство планируют до конца 2024 года. Сейчас на контроле мэрии еще пять детсадов и центр тхеквондо. Перемыкин отметил, что готовность учреждений находится в рамках графика производства работ — от 83 до 94%.

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В 48-м микрорайоне Челябинска начали строительство детского сада. В учреждении смогут принять 140 воспитанников, сообщили на аппаратном совещании в мэрии 13 ноября. «С сегодняшнего дня мы приступаем к строительству детского сада на 140 мест в 48-м микрорайоне. Учреждение будет построено в квартале, ограниченном улицами Бейвеля, Маршала Чуйкова, Хариса Юсупова и Мусы Джалиля», — сообщил вице-мэр по строительству Александр Перемыкин. Завершить строительство планируют до конца 2024 года. Сейчас на контроле мэрии еще пять детсадов и центр тхеквондо. Перемыкин отметил, что готовность учреждений находится в рамках графика производства работ — от 83 до 94%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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