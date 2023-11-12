В Челябинске начали строительство нового детсада

В 48-м микрорайоне Челябинска начали строительство детского сада. В учреждении смогут принять 140 воспитанников, сообщили на аппаратном совещании в мэрии 13 ноября.
«С сегодняшнего дня мы приступаем к строительству детского сада на 140 мест в 48-м микрорайоне. Учреждение будет построено в квартале, ограниченном улицами Бейвеля, Маршала Чуйкова, Хариса Юсупова и Мусы Джалиля», — сообщил вице-мэр по строительству Александр Перемыкин.
Завершить строительство планируют до конца 2024 года. Сейчас на контроле мэрии еще пять детсадов и центр тхеквондо. Перемыкин отметил, что готовность учреждений находится в рамках графика производства работ — от 83 до 94%.
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