12 ноября 2023
11 ноября 2023

Пермячка засудила ТЦ за то, что запнулась за коврик

© Служба новостей «URA.RU»
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Мера пресечения Павлу Ефимову в суде Тракторозаводского района. Челябинск , приговор, наказание, процесс, правосудие, суд, преступление, молоток судьи, молоток правосудия
Суд снизил сумму компенсации морального вреда Фото:

Жительница Перми отсудила у владельцев ТЦ «Семь пятниц» 25 тысяч рублей за падение на пол и причинение травм. Женщина запнулась за грязезащитный коврик во входной группе торгового центра, упала и получила травму лица, сообщается в решении Свердловского районного суда.

«Суд решил: взыскать с ООО „Еврокапитал-УК“ в пользу истцу компенсацию морального вреда в размере 25 000 рублей, штраф в размере 12 500,00 рублей», — говорится в решении. Изначально женщина требовала сумму вдвое больше.

Женщина в результате падения в ТЦ разбила обе коленки и лицо в кровь из-за неровно расположенного грязезащитного коврика. В больнице у нее зафиксировали травмы коленных суставов и носа, после чего отправили на консультацию к нейрохирургу. После происшествия на носу у истца остается рана, которая, по ее словам, привлекает ненужное внимание и заставляет испытывать чувство стыда. Суд установил вину ответчика, который не обеспечил надлежащее содержание имущества ТЦ, исключающее причинение вреда третьим лицам.

Это не первый раз, когда на администраторов ТЦ подают иск в суд пострадавшие посетители. Ранее URA.RU рассказывало о том, как житель Перми отсудил у торгового центра сотни тысяч за перелом.

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Жительница Перми отсудила у владельцев ТЦ «Семь пятниц» 25 тысяч рублей за падение на пол и причинение травм. Женщина запнулась за грязезащитный коврик во входной группе торгового центра, упала и получила травму лица, сообщается в решении Свердловского районного суда. «Суд решил: взыскать с ООО „Еврокапитал-УК“ в пользу истцу компенсацию морального вреда в размере 25 000 рублей, штраф в размере 12 500,00 рублей», — говорится в решении. Изначально женщина требовала сумму вдвое больше. Женщина в результате падения в ТЦ разбила обе коленки и лицо в кровь из-за неровно расположенного грязезащитного коврика. В больнице у нее зафиксировали травмы коленных суставов и носа, после чего отправили на консультацию к нейрохирургу. После происшествия на носу у истца остается рана, которая, по ее словам, привлекает ненужное внимание и заставляет испытывать чувство стыда. Суд установил вину ответчика, который не обеспечил надлежащее содержание имущества ТЦ, исключающее причинение вреда третьим лицам. Это не первый раз, когда на администраторов ТЦ подают иск в суд пострадавшие посетители. Ранее URA.RU рассказывало о том, как житель Перми отсудил у торгового центра сотни тысяч за перелом.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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