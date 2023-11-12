Пермячка засудила ТЦ за то, что запнулась за коврик

Суд снизил сумму компенсации морального вреда Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жительница Перми отсудила у владельцев ТЦ «Семь пятниц» 25 тысяч рублей за падение на пол и причинение травм. Женщина запнулась за грязезащитный коврик во входной группе торгового центра, упала и получила травму лица, сообщается в решении Свердловского районного суда.

«Суд решил: взыскать с ООО „Еврокапитал-УК“ в пользу истцу компенсацию морального вреда в размере 25 000 рублей, штраф в размере 12 500,00 рублей», — говорится в решении. Изначально женщина требовала сумму вдвое больше.

Женщина в результате падения в ТЦ разбила обе коленки и лицо в кровь из-за неровно расположенного грязезащитного коврика. В больнице у нее зафиксировали травмы коленных суставов и носа, после чего отправили на консультацию к нейрохирургу. После происшествия на носу у истца остается рана, которая, по ее словам, привлекает ненужное внимание и заставляет испытывать чувство стыда. Суд установил вину ответчика, который не обеспечил надлежащее содержание имущества ТЦ, исключающее причинение вреда третьим лицам.

Это не первый раз, когда на администраторов ТЦ подают иск в суд пострадавшие посетители. Ранее URA.RU рассказывало о том, как житель Перми отсудил у торгового центра сотни тысяч за перелом.