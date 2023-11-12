Пенсионерка оставила сотню екатеринбуржцев без горячей воды на полтора года

Жильцы дома вынуждены утепляться из-за невыносимого холода в квартирах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Екатеринбурге жители многоквартирного дома, который находится на переулке Волчанский, 8а, полтора года живут без горячей воды. Все это время жильцы многострадального дома судятся с главой ТСЖ «Мирное» Натальей Ржанниковой, но пока безрезультатно. О существующей проблеме корреспонденту URA.RU рассказала жительница дома Маргарита.

«Наш дом построен в 1998 году. Проблемы с горячим водоснабжением и теплоснабжением начались в 2022 году. В мае 2022 нам вообще отключили горячую воду, а с октября 2023 стали перекрывать тепло. Соседний дом ТСЖ „Мирное“ незаконно приватизировал бойлер, который принадлежал двум домам. Теперь пенсионеры и молодые семьи с детьми сидят с холодными батареями. Как такое возможно в наше время в городе-миллионнике, не понимаю», — посетовала Маргарита.

По ее словам, жильцы «холодного» дома были вынуждены установить в квартирах бойлеры и подключить обогреватели. «Жить в такой обстановке невозможно. Жильцы нашего дома начали устанавливать бойлеры в квартирах. Летом еще ладно, а зимой жить без горячей воды просто невозможно. Пенсионеры дома ходят и спят в куртках, а в квартирах, где есть дети, родители покупают обогреватели. В итоге растут платежки из-за высокого потребления электроэнергии», — возмутилась женщина.

Факты нарушения зафиксированы ресурсной компанией. «Компания „Т Плюс“ (контролируется группой Ренова — прим.ред.) зафиксировала все нарушения и передала в прокуратуру. Районная прокуратура отказала в помощи. Мы уже прошли 16 судебных инстанций, но пока также безуспешно. Руки уже опускаются. Почему мы должны жить в нечеловеческих условиях, я искренне не понимаю. Ржанникова сама пенсионерка, но ей не жаль людей», — пожаловалась екатеринбурженка.

Директор УК «Лазурит» Андрей Щекин в разговоре с журналистом URA.RU отметил, что предпосылки конфликта сложились еще в 90-е. «По проекту в переулке Волчанском должен был появиться один большой дом, но в конечном результате построили два. Бойлер установлен один, и тот располагается в 8-м доме. По документам, этот бойлер должен нагревать воду для двух домов, но какой-то непонятной причине председатель ТСЖ „Мирное“ Наталья Ржанникова почему-то решила, что бойлерная принадлежит только ей. Если происходит авария, то мы не имеем доступа, чтобы все починить. Как-то раз она даже не пустила сотрудников полиции. Очень сложная ситуация. У нас есть предложение, как данную ситуацию разрешить. Мы озвучим ее главе Октябрьского района», — отметил Щекин.

Редакция URA.RU обратилась к главе ТСЖ «Мирное» Наталье Ржанниковой. Она обещала прокомментировать ситуацию позже.