В ХМАО назвали самые дефицитные профессии

Head Hunter: самой дефицитной профессией в ХМАО оказался токарь

В регионе возникла острая нехватка токарей и фрезеровщиков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Ханты-Мансийском автономном округе образовалась острая нехватка токарей и фрезеровщиков. Также работодатели активно ищут автомойщиков и поваров. Об этом URA.RU сообщили аналитики сервиса Head Hunter.

«Лидером рейтинга дефицитных специальностей стали автомойщики, повара и токари — на одну вакансию этих специалистов приходится всего по 0,9 резюме. Кроме того, на начало ноября в ХМАО зафиксирована нехватка мерчандайзеров и торговых представителей (по 1,2 резюме на вакансию), врачей (1,3), агентов по недвижимости, администраторов магазинов и продавцов (по 1,5)», — говорится в исследовании.

Ситуация с подбором персонала в регионе остается напряженной. Аналитики добавляют, что кадровый голод наблюдается среди рабочего персонала, в сфере транспорта, производства и сервисного обслуживания. «В структуре спроса они занимают самые большие доли, и значит, рынок здесь еще более жесткий для работодателей», — поясняют эксперты сервиса.

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