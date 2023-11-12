12 ноября 2023
11 ноября 2023

В ХМАО назвали самые дефицитные профессии

Head Hunter: самой дефицитной профессией в ХМАО оказался токарь
© Служба новостей «URA.RU»
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Токарь универсал IV разряда на предприятии «Синтез». Курган
В регионе возникла острая нехватка токарей и фрезеровщиков Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе образовалась острая нехватка токарей и фрезеровщиков. Также работодатели активно ищут автомойщиков и поваров. Об этом URA.RU сообщили аналитики сервиса Head Hunter.

«Лидером рейтинга дефицитных специальностей стали автомойщики, повара и токари — на одну вакансию этих специалистов приходится всего по 0,9 резюме. Кроме того, на начало ноября в ХМАО зафиксирована нехватка мерчандайзеров и торговых представителей (по 1,2 резюме на вакансию), врачей (1,3), агентов по недвижимости, администраторов магазинов и продавцов (по 1,5)», — говорится в исследовании.

Ситуация с подбором персонала в регионе остается напряженной. Аналитики добавляют, что кадровый голод наблюдается среди рабочего персонала, в сфере транспорта, производства и сервисного обслуживания. «В структуре спроса они занимают самые большие доли, и значит, рынок здесь еще более жесткий для работодателей», — поясняют эксперты сервиса.

Ранее URA.RU рассказывало о самых высокооплачиваемых подработках на выходные с зарплатой в 150 тысяч рублей. Их предлагают ремонтникам, косметологам и упаковщикам.

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В Ханты-Мансийском автономном округе образовалась острая нехватка токарей и фрезеровщиков. Также работодатели активно ищут автомойщиков и поваров. Об этом URA.RU сообщили аналитики сервиса Head Hunter. «Лидером рейтинга дефицитных специальностей стали автомойщики, повара и токари — на одну вакансию этих специалистов приходится всего по 0,9 резюме. Кроме того, на начало ноября в ХМАО зафиксирована нехватка мерчандайзеров и торговых представителей (по 1,2 резюме на вакансию), врачей (1,3), агентов по недвижимости, администраторов магазинов и продавцов (по 1,5)», — говорится в исследовании. Ситуация с подбором персонала в регионе остается напряженной. Аналитики добавляют, что кадровый голод наблюдается среди рабочего персонала, в сфере транспорта, производства и сервисного обслуживания. «В структуре спроса они занимают самые большие доли, и значит, рынок здесь еще более жесткий для работодателей», — поясняют эксперты сервиса. Ранее URA.RU рассказывало о самых высокооплачиваемых подработках на выходные с зарплатой в 150 тысяч рублей. Их предлагают ремонтникам, косметологам и упаковщикам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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