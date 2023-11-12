12 ноября 2023
11 ноября 2023

Челябинская прокуратура защитила право ребенка-инвалида на бесплатный авиарейс

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт. Магнитогорск, взлет самолета, red wings
Инвалиды имеют право на бесплатный авиабилет, если место лечения находится за 1000 километров Фото:

Прокуратура Тракторозаводского района Челябинска защитила право ребенка-инвалида на бесплатный авиарейс к месту лечения. Об этом URA.RU 13 ноября сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«Граждане имеют право на получение бесплатно билетов на проезд к месту лечения и обратно авиационным транспортом при направлении детей-инвалидов и сопровождающих их лиц, проживающих на удалении от места лечения более чем на 12 часов следования железнодорожным транспортом или 1000 километров. Вместе с тем, ребенку-инвалиду были выданы электронные талоны на бесплатный проезд железнодорожным транспортом. Учитывая даты назначенной госпитализации, билеты на проезд к месту лечения и обратно авиационным транспортом приобретены родителем за счет собственных средств», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Прокурор подал иск о возмещении расходов по оплате проезда ребенка-инвалида к месту лечения и обратно самолетом. Исковые требования удовлетворены. За исполнением судебного решения установлен контроль.

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Прокуратура Тракторозаводского района Челябинска защитила право ребенка-инвалида на бесплатный авиарейс к месту лечения. Об этом URA.RU 13 ноября сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «Граждане имеют право на получение бесплатно билетов на проезд к месту лечения и обратно авиационным транспортом при направлении детей-инвалидов и сопровождающих их лиц, проживающих на удалении от места лечения более чем на 12 часов следования железнодорожным транспортом или 1000 километров. Вместе с тем, ребенку-инвалиду были выданы электронные талоны на бесплатный проезд железнодорожным транспортом. Учитывая даты назначенной госпитализации, билеты на проезд к месту лечения и обратно авиационным транспортом приобретены родителем за счет собственных средств», — сообщили в пресс-службе ведомства. Прокурор подал иск о возмещении расходов по оплате проезда ребенка-инвалида к месту лечения и обратно самолетом. Исковые требования удовлетворены. За исполнением судебного решения установлен контроль.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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