Челябинская прокуратура защитила право ребенка-инвалида на бесплатный авиарейс

13 ноября 2023 в 11:18 Размер текста - 17 +

Инвалиды имеют право на бесплатный авиабилет, если место лечения находится за 1000 километров Фото: Илья Московец © URA.RU Прокуратура Тракторозаводского района Челябинска защитила право ребенка-инвалида на бесплатный авиарейс к месту лечения. Об этом URA.RU 13 ноября сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «Граждане имеют право на получение бесплатно билетов на проезд к месту лечения и обратно авиационным транспортом при направлении детей-инвалидов и сопровождающих их лиц, проживающих на удалении от места лечения более чем на 12 часов следования железнодорожным транспортом или 1000 километров. Вместе с тем, ребенку-инвалиду были выданы электронные талоны на бесплатный проезд железнодорожным транспортом. Учитывая даты назначенной госпитализации, билеты на проезд к месту лечения и обратно авиационным транспортом приобретены родителем за счет собственных средств», — сообщили в пресс-службе ведомства. Прокурор подал иск о возмещении расходов по оплате проезда ребенка-инвалида к месту лечения и обратно самолетом. Исковые требования удовлетворены. За исполнением судебного решения установлен контроль.

Прокуратура Тракторозаводского района Челябинска защитила право ребенка-инвалида на бесплатный авиарейс к месту лечения. Об этом URA.RU 13 ноября сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «Граждане имеют право на получение бесплатно билетов на проезд к месту лечения и обратно авиационным транспортом при направлении детей-инвалидов и сопровождающих их лиц, проживающих на удалении от места лечения более чем на 12 часов следования железнодорожным транспортом или 1000 километров. Вместе с тем, ребенку-инвалиду были выданы электронные талоны на бесплатный проезд железнодорожным транспортом. Учитывая даты назначенной госпитализации, билеты на проезд к месту лечения и обратно авиационным транспортом приобретены родителем за счет собственных средств», — сообщили в пресс-службе ведомства. Прокурор подал иск о возмещении расходов по оплате проезда ребенка-инвалида к месту лечения и обратно самолетом. Исковые требования удовлетворены. За исполнением судебного решения установлен контроль.