Мэрия Екатеринбурга сносит торговую веранду на набережной — на фоне прокурорской проверки. Фото

На набережной Екатеринбурга сносят торговую веранду

13 ноября 2023 в 12:03 Размер текста - 17 +

В центре Екатеринбрга сносят торговые веранды, которые работали много лет Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU На набережной Исети в центре Екатеринбурга сносят летнюю торговую веранду, которая стояла там несколько лет. Акты, подписанные чиновниками горадминистрации еще 9 ноября, корреспондент URA.RU обнаружил на постройке. «Основание для составления [акта]: отсутствие договора, предусматривающего размещение нестационарного торгового объекта», — говорится в документе. Порядок таков, что, если владелец объекта не демонтирует его сам, это сделают власти с привлечением подрядчика и последующим возмещением бюджетных трат. Интересно, что веранду демонтируют на фоне большой прокурорской проверки в администрации, длившейся месяц. Ранее URA.RU сообщало, что к чиновникам, курирующим уличную торговлю, у надзорного ведомства возникла масса вопросов. Фото: © URA.RU Фото: © URA.RU Фото: © URA.RU

На набережной Исети в центре Екатеринбурга сносят летнюю торговую веранду, которая стояла там несколько лет. Акты, подписанные чиновниками горадминистрации еще 9 ноября, корреспондент URA.RU обнаружил на постройке. «Основание для составления [акта]: отсутствие договора, предусматривающего размещение нестационарного торгового объекта», — говорится в документе. Порядок таков, что, если владелец объекта не демонтирует его сам, это сделают власти с привлечением подрядчика и последующим возмещением бюджетных трат. Интересно, что веранду демонтируют на фоне большой прокурорской проверки в администрации, длившейся месяц. Ранее URA.RU сообщало, что к чиновникам, курирующим уличную торговлю, у надзорного ведомства возникла масса вопросов.