На набережной Исети в центре Екатеринбурга сносят летнюю торговую веранду, которая стояла там несколько лет. Акты, подписанные чиновниками горадминистрации еще 9 ноября, корреспондент URA.RU обнаружил на постройке.
«Основание для составления [акта]: отсутствие договора, предусматривающего размещение нестационарного торгового объекта», — говорится в документе. Порядок таков, что, если владелец объекта не демонтирует его сам, это сделают власти с привлечением подрядчика и последующим возмещением бюджетных трат.
Интересно, что веранду демонтируют на фоне большой прокурорской проверки в администрации, длившейся месяц. Ранее URA.RU сообщало, что к чиновникам, курирующим уличную торговлю, у надзорного ведомства возникла масса вопросов.
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