12 ноября 2023
11 ноября 2023

Мэрия Екатеринбурга сносит торговую веранду на набережной — на фоне прокурорской проверки. Фото

На набережной Екатеринбурга сносят торговую веранду
© Служба новостей «URA.RU»
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В центре Екатеринбрга сносят торговые веранды, которые работали много лет Фото:

На набережной Исети в центре Екатеринбурга сносят летнюю торговую веранду, которая стояла там несколько лет. Акты, подписанные чиновниками горадминистрации еще 9 ноября, корреспондент URA.RU обнаружил на постройке.

«Основание для составления [акта]: отсутствие договора, предусматривающего размещение нестационарного торгового объекта», — говорится в документе. Порядок таков, что, если владелец объекта не демонтирует его сам, это сделают власти с привлечением подрядчика и последующим возмещением бюджетных трат.

Интересно, что веранду демонтируют на фоне большой прокурорской проверки в администрации, длившейся месяц. Ранее URA.RU сообщало, что к чиновникам, курирующим уличную торговлю, у надзорного ведомства возникла масса вопросов.

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На набережной Исети в центре Екатеринбурга сносят летнюю торговую веранду, которая стояла там несколько лет. Акты, подписанные чиновниками горадминистрации еще 9 ноября, корреспондент URA.RU обнаружил на постройке. «Основание для составления [акта]: отсутствие договора, предусматривающего размещение нестационарного торгового объекта», — говорится в документе. Порядок таков, что, если владелец объекта не демонтирует его сам, это сделают власти с привлечением подрядчика и последующим возмещением бюджетных трат. Интересно, что веранду демонтируют на фоне большой прокурорской проверки в администрации, длившейся месяц. Ранее URA.RU сообщало, что к чиновникам, курирующим уличную торговлю, у надзорного ведомства возникла масса вопросов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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