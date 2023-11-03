Свердловский прокурор требует уголовных дел в мэрии Екатеринбурга

04 ноября 2023 в 18:10 Размер текста - 17 +

Борис Крылов инициировал большую проверку лично Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Как минимум часть материалов большой прокурорской проверки в мэрии Екатеринбурга передана в Следственный комитет и ГУ МВД по Свердловской области, сообщили URA.RU два источника, близких к городской власти. По словам одного из них, это связано с требованием прокурора региона Бориса Крылова добиться возбуждения уголовных дел в отношении чиновников, отвечающих за уличную торговлю. «УЭБ и ПК [управление экономической безопасности и противодействия коррупции] ГУ МВД уже начало доследственную проверку по поступившим [из прокуратуры] данным о нарушениях», — поделился источник, не уточнив, в какой стадии находится рассмотрение материалов в СК. «Да, поскольку прокурор хочет уголовных дел, материалы [в органы] по ряду фактов прокуратура отправляет. Выльется ли это во что-то серьезное, пока неясно», — сказал второй собеседник. Ранее URA.RU сообщало, что на одном из совещаний в мэрии на этой неделе замглавы Екатеринбурга Дмитрий Ноженко, курирующий нестационарную торговлю, якобы объявил заместителям префектов, что мэр Алексей Орлов в ближайшее время лично поговорит с Крыловым и попытается смягчить его позицию. Сам Ноженко при этом заявил корреспонденту, что «такой бред даже в страшном сне сказать не мог». Статья по теме Прокуроры подводят к отставкам в мэрии Екатеринбурга В прокуратуре от комментариев пока воздерживаются — «до завершения всех мероприятий». В СУ СКР по Свердловской области URA.RU заявили, что информацией по теме не владеют. В региональный полицейский главк направлен запрос на комментарий, ответ будет опубликован, как только поступит. Крылов инициировал беспрецедентную по масштабам ревизию в городском комитете по товарному рынку (КТР) и районных администрациях в конце августа. Но почти сразу ее отложили — из-за надвигавшихся выборов в думу (9-10 сентября). К работе в мэрии сотрудники городской и областной прокуратур — всего около 30 человек — вернулись сразу после голосования. Завершилась проверка 26 октября, продлевать ее не стали. Агентство со ссылкой на источники рассказывало, что одной из причин проверки могло стать недовольство Крылова прокуратурой Екатеринбурга, проверявшей КТР в начале года. Сейчас один из упомянутых источников подтверждает эту версию. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Как минимум часть материалов большой прокурорской проверки в мэрии Екатеринбурга передана в Следственный комитет и ГУ МВД по Свердловской области, сообщили URA.RU два источника, близких к городской власти. По словам одного из них, это связано с требованием прокурора региона Бориса Крылова добиться возбуждения уголовных дел в отношении чиновников, отвечающих за уличную торговлю. «УЭБ и ПК [управление экономической безопасности и противодействия коррупции] ГУ МВД уже начало доследственную проверку по поступившим [из прокуратуры] данным о нарушениях», — поделился источник, не уточнив, в какой стадии находится рассмотрение материалов в СК. «Да, поскольку прокурор хочет уголовных дел, материалы [в органы] по ряду фактов прокуратура отправляет. Выльется ли это во что-то серьезное, пока неясно», — сказал второй собеседник. Ранее URA.RU сообщало, что на одном из совещаний в мэрии на этой неделе замглавы Екатеринбурга Дмитрий Ноженко, курирующий нестационарную торговлю, якобы объявил заместителям префектов, что мэр Алексей Орлов в ближайшее время лично поговорит с Крыловым и попытается смягчить его позицию. Сам Ноженко при этом заявил корреспонденту, что «такой бред даже в страшном сне сказать не мог». В прокуратуре от комментариев пока воздерживаются — «до завершения всех мероприятий». В СУ СКР по Свердловской области URA.RU заявили, что информацией по теме не владеют. В региональный полицейский главк направлен запрос на комментарий, ответ будет опубликован, как только поступит. Крылов инициировал беспрецедентную по масштабам ревизию в городском комитете по товарному рынку (КТР) и районных администрациях в конце августа. Но почти сразу ее отложили — из-за надвигавшихся выборов в думу (9-10 сентября). К работе в мэрии сотрудники городской и областной прокуратур — всего около 30 человек — вернулись сразу после голосования. Завершилась проверка 26 октября, продлевать ее не стали. Агентство со ссылкой на источники рассказывало, что одной из причин проверки могло стать недовольство Крылова прокуратурой Екатеринбурга, проверявшей КТР в начале года. Сейчас один из упомянутых источников подтверждает эту версию.