В Свердловской области погиб челябинский срочник

13 ноября 2023 в 13:19 Размер текста - 17 +

Родственник просят разобраться в гибели челябинского солдата-срочника в Елани Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В военной части Елань Свердловской области погиб солдат из деревни Каинкуль Кунашакского района Челябинской области, проходящий срочную службу. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе аппарата уполномоченного по правам человека Челябинской области Юлии Сударенко. «Обращение от родственников военнослужащего в адрес Уполномоченного не поступало. Однако поскольку Уполномоченного беспокоит данная ситуация, направлены запросы в военную прокуратуру Еланского гарнизона, военный следственный отдел по Еланскому гарнизону, а также Уполномоченному по правам человека в Свердловской области», — рассказали URA.RU в пресс-службе аппарата. В организации уточнили, что в соответствии с Федеральным законом «Об уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации» от 18.03.2020 N 48-ФЗ полномочия Уполномоченного по правам человека распространяются исключительно на органы государственной власти Челябинской области. Кроме того, по данному вопросу в настоящее время проводится проверка органами следствия. По данным «74.ру», 22-летний Артем Булатов погиб 4 ноября в военной части Елани при странных обстоятельствах. Мужчину нашли под окнами здания, родственникам сообщили, что он совершил суицид. В соцсетях дядя погибшего записал видеообращение с просьбой разобраться в обстоятельствах смерти племянника. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В военной части Елань Свердловской области погиб солдат из деревни Каинкуль Кунашакского района Челябинской области, проходящий срочную службу. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе аппарата уполномоченного по правам человека Челябинской области Юлии Сударенко. «Обращение от родственников военнослужащего в адрес Уполномоченного не поступало. Однако поскольку Уполномоченного беспокоит данная ситуация, направлены запросы в военную прокуратуру Еланского гарнизона, военный следственный отдел по Еланскому гарнизону, а также Уполномоченному по правам человека в Свердловской области», — рассказали URA.RU в пресс-службе аппарата. В организации уточнили, что в соответствии с Федеральным законом «Об уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации» от 18.03.2020 N 48-ФЗ полномочия Уполномоченного по правам человека распространяются исключительно на органы государственной власти Челябинской области. Кроме того, по данному вопросу в настоящее время проводится проверка органами следствия. По данным «74.ру», 22-летний Артем Булатов погиб 4 ноября в военной части Елани при странных обстоятельствах. Мужчину нашли под окнами здания, родственникам сообщили, что он совершил суицид. В соцсетях дядя погибшего записал видеообращение с просьбой разобраться в обстоятельствах смерти племянника.