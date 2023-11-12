В ЯНАО спасатели нашли тело подростка, пропавшего десять дней назад

13 ноября 2023 в 12:44 Размер текста - 17 +

В реке Пур сотрудники «Ямалспас» нашли тело подростка, пропавшего 2 ноября (архивное фото) Фото: Кондрат Александров © URA.RU В селе Самбург Пуровского района ЯНАО 13 ноября водолазы-спасатели отряда «Ямалспас» обнаружили тело подростка, пропавшего 2 ноября. Об этом сообщается в социальных сетях, факт подтвердили в пресс-службе окружного следственного управления СК РФ. «В Пуровском районе водолазы Ямалспаса нашли тело подростка, утонувшего в реке Пур. Местные жители увидели полынью и вытащили из нее снегоход. Самого юношу найти не удавалось до сегодняшнего дня», — сообщается в telegram-канале «ЧП Ямал». Подросток пропал вечером 2 ноября, в его поисках приняли участие местные жители. Поисковые работы были осложнены погодными условиями, из-за которых вертолет со спасателями смог вылететь к месту происшествия только 10 ноября. В поиске были задействованы водолазы отряда «Ямалспас». По факту исчезновения следователи окружного СУ СКР возбудили уголовное дело.

В селе Самбург Пуровского района ЯНАО 13 ноября водолазы-спасатели отряда «Ямалспас» обнаружили тело подростка, пропавшего 2 ноября. Об этом сообщается в социальных сетях, факт подтвердили в пресс-службе окружного следственного управления СК РФ. «В Пуровском районе водолазы Ямалспаса нашли тело подростка, утонувшего в реке Пур. Местные жители увидели полынью и вытащили из нее снегоход. Самого юношу найти не удавалось до сегодняшнего дня», — сообщается в telegram-канале «ЧП Ямал». Подросток пропал вечером 2 ноября, в его поисках приняли участие местные жители. Поисковые работы были осложнены погодными условиями, из-за которых вертолет со спасателями смог вылететь к месту происшествия только 10 ноября. В поиске были задействованы водолазы отряда «Ямалспас». По факту исчезновения следователи окружного СУ СКР возбудили уголовное дело.