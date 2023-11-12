Мэрия удмуртского города банкротит в пермском суде поставщика тепла из Губахи

Поставщика тепловой энергии требуют признать банкротом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Арбитражный суд Пермского края поступило заявление с требованием признать банкротом поставщика тепловой энергии ООО «Губахинская энергетическая компания». Соответствующий иск направила в суд администрации города Сарапул Удмуртской Республики.

«Муниципальное образование „Город Сарапул“ в лице администрации МО „Города Сарапул“. Заявление о признании должника ООО „Губахинская энергетическая компания“ банкротом», — сообщается в картотеке суда. Иск пока не принят к производству, сумма претензий в документе не указана.

ООО «Губахинская энергетическая компания» — предприятие, работающее в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. До декабря 2017 года компания принадлежала «Т Плюс», затем ее выкупили частные инвесторы. Под управлением ООО «ГЭК» находится Кизеловская ГРЭС-3 Пермского края и Сарапульская ТЭЦ в Удмуртии.

В 2020 году власти Сарапула через суд расторгли ранее заключенное с ООО «Губахинская энергетическая компания» концессионное соглашение по городским теплосетям, срок действия которого составлял 15 лет. Согласно позиции мэрии города, теплоснабжающая организация нарушила условия соглашения, не проведя в нужный срок модернизацию ряда объектов. Суд в итоге встал на сторону властей.