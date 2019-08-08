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На публикацию «URA.RU» про замерзающий город отреагировало Пермское УФАС

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Виды Новоуральска, Свердловская область, тепло, батарея отопления, счетчики отопления
Новость о том, что в Губахе срываются сроки отопительного сезона, привлекла внимание надзорного органаФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Пермские антимонопольщики выдали предостережение «Губахинской энергетической компании» о недопустимости срыва отопительного сезона в Губахе, сообщили «URA.RU» в УФАС по Пермскому краю. Там также отметили, что поводом для реакции надзорного органа стала публикация агентства, в которой сообщалось об использовании старых труб при прокладке новых сетей.

«Если с наступлением отопительного сезона мы увидим, что ситуация в Губахе развивается по неблагоприятному сценарию (то есть город сидит без тепла), то в таком случае нами уже будет рассмотрен вопрос о принятии конкретных мер антимонопольного реагирования и немедленной защите ущемленных прав и интересов людей», — пояснили «URA.RU» в пресс-службе Пермского УФАС.

По данным УФАС, «Губахинская энергетическая компания» является естественным монополистом, и на нее распространяется антимонопольное законодательство. «За злоупотребление субъектом естественной монополии своим доминирующим положением на товарном рынке предусмотрена административная ответственность (ч.2 ст. 14.31 КоАП РФ)», — пояснили в пресс-службе ведомства. Возможный штраф — от 1% до 15% годового оборота компании. По данным картотеки СБИС, в 2018 году выручка ООО «ГЭК» превысила миллиард рублей.

«URA.RU» рассказывало, что при прокладке новых теплосетей в Губахе используют старые ржавые трубы, а из самой теплоснабжающей компании массово увольняются сотрудники из-за низких зарплат.

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