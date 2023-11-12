В ХМАО мужчина, устроивший пальбу у школы, угнал машину и врезался в столб

Нижневартовец угнал машину знакомого и врезался в столб Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Нижневартовске мужчина угнал машину Mazda СХ7 у своего знакомого и врезался в фонарный столб. В этот же вечер он обстрелял окна жилого дома из пневматического пистолета возле школы. Об этом URA.RU сообщили в УМВД по ХМАО.

«Во время осмотра транспортного средства в салоне полицейские обнаружили пистолет, который изъяли и направили на исследование. Выяснилось, что задержанный, находясь в 8 микрорайоне, стрелял из оружия. В настоящее время по данному факту сотрудники полиции проводят проверку», — говорится в сообщении ведомства.

Мужчина выпивал у себя дома со знакомым. Вечером гость ушел, но забыл ключи от своего автомобиля, чем и воспользовался злоумышленник. Оказалось, что угонщик уже был судим.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске мужчина устроил стрельбу в восьмом микрорайоне. Происшествие случилось рядом с 12-й школой.