12 ноября 2023
11 ноября 2023

В ХМАО мужчина, устроивший пальбу у школы, угнал машину и врезался в столб

© Служба новостей «URA.RU»
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Проверка ложного минирования ул.Бригадирская 8. Пермь, происшествие, дежурная часть, ппс, полиция, 02, 112
Нижневартовец угнал машину знакомого и врезался в столб Фото:

В Нижневартовске мужчина угнал машину Mazda СХ7 у своего знакомого и врезался в фонарный столб. В этот же вечер он обстрелял окна жилого дома из пневматического пистолета возле школы. Об этом URA.RU сообщили в УМВД по ХМАО.

«Во время осмотра транспортного средства в салоне полицейские обнаружили пистолет, который изъяли и направили на исследование. Выяснилось, что задержанный, находясь в 8 микрорайоне, стрелял из оружия. В настоящее время по данному факту сотрудники полиции проводят проверку», — говорится в сообщении ведомства.

Мужчина выпивал у себя дома со знакомым. Вечером гость ушел, но забыл ключи от своего автомобиля, чем и воспользовался злоумышленник. Оказалось, что угонщик уже был судим.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске мужчина устроил стрельбу в восьмом микрорайоне. Происшествие случилось рядом с 12-й школой.

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В Нижневартовске мужчина угнал машину Mazda СХ7 у своего знакомого и врезался в фонарный столб. В этот же вечер он обстрелял окна жилого дома из пневматического пистолета возле школы. Об этом URA.RU сообщили в УМВД по ХМАО. «Во время осмотра транспортного средства в салоне полицейские обнаружили пистолет, который изъяли и направили на исследование. Выяснилось, что задержанный, находясь в 8 микрорайоне, стрелял из оружия. В настоящее время по данному факту сотрудники полиции проводят проверку», — говорится в сообщении ведомства. Мужчина выпивал у себя дома со знакомым. Вечером гость ушел, но забыл ключи от своего автомобиля, чем и воспользовался злоумышленник. Оказалось, что угонщик уже был судим. Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске мужчина устроил стрельбу в восьмом микрорайоне. Происшествие случилось рядом с 12-й школой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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