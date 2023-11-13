Минобороны: сообщения о перегруппировке «Днепра» были провокацией

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Сообщения о переброске российских войск в районе Днепра ложные, заявили в Минобороны РФ Фото:
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Сообщение о «перегруппировке» российских войск в районе Днепра, которое якобы было отправлено от имени пресс-центра МО России, признано провокацией. Об этом рассказали в Минобороны.

«Рассылка ложного сообщения о „перегруппировке“ войск в районе Днепра якобы от имени пресс-центра Минобороны России является провокацией», — передает сообщение Минобороны РБК. В ложном сообщении говорилось о переброске российских войск на более выгодные рубежи.

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Сообщение о «перегруппировке» российских войск в районе Днепра, которое якобы было отправлено от имени пресс-центра МО России, признано провокацией. Об этом рассказали в Минобороны. «Рассылка ложного сообщения о „перегруппировке“ войск в районе Днепра якобы от имени пресс-центра Минобороны России является провокацией», — передает сообщение Минобороны РБК. В ложном сообщении говорилось о переброске российских войск на более выгодные рубежи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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