Минобороны: сообщения о перегруппировке «Днепра» были провокацией

Сообщения о переброске российских войск в районе Днепра ложные, заявили в Минобороны РФ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Сообщение о «перегруппировке» российских войск в районе Днепра, которое якобы было отправлено от имени пресс-центра МО России, признано провокацией. Об этом рассказали в Минобороны.
«Рассылка ложного сообщения о „перегруппировке“ войск в районе Днепра якобы от имени пресс-центра Минобороны России является провокацией», — передает сообщение Минобороны РБК. В ложном сообщении говорилось о переброске российских войск на более выгодные рубежи.
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