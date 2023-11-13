Пермяк отправился в колонию строгого режима за кражу кофе и сливочного масла

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Криминальный авторитет Олег Шишканов на судебном заседании по избранию ему меры пресечения Басманным районным судом г. Москвы. Москва, подследственный, полицейские, заключенные, решетка, скамья подсудимых, судебный пристав, подсудимый, полиция, суд, арестант, вор в законе, конвой
Пермский преступник был в очередной раз осужден Фото:

Житель Чайковского (Пермский край) осужден за кражу кофе и сливочного масла из продуктовых магазинов. За совершенное преступление мужчина отправился в колонию строгого режима. Информация об этом размещена на сайте Чайковского городского суда.

«Пермяк пришел в магазин „Пятерочка“ 4 апреля 2023 года, где похитил три упаковки кофе. Спустя три недели мужчина пришел в другой магазин, где с витрины похитил семь пачек сливочного масла. После того как преступника поймали, он полностью признал свою вину и попросил рассмотреть его уголовное дело в особом режиме. С учетом всех обстоятельств суд отправил преступника в колонию строгого режима на один год и девять месяцев», — следует из приговора Чайковского городского суда.

При назначении наказания суд учел, что мужчина ранее был неоднократно судим. В частности, он дважды отбывал наказание за хранение наркотиков, а также был виновен в мошенничестве. На момент кражи кофе и масла он уже был подвергнут административному наказанию за мелкое хищение.

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Житель Чайковского (Пермский край) осужден за кражу кофе и сливочного масла из продуктовых магазинов. За совершенное преступление мужчина отправился в колонию строгого режима. Информация об этом размещена на сайте Чайковского городского суда. «Пермяк пришел в магазин „Пятерочка“ 4 апреля 2023 года, где похитил три упаковки кофе. Спустя три недели мужчина пришел в другой магазин, где с витрины похитил семь пачек сливочного масла. После того как преступника поймали, он полностью признал свою вину и попросил рассмотреть его уголовное дело в особом режиме. С учетом всех обстоятельств суд отправил преступника в колонию строгого режима на один год и девять месяцев», — следует из приговора Чайковского городского суда. При назначении наказания суд учел, что мужчина ранее был неоднократно судим. В частности, он дважды отбывал наказание за хранение наркотиков, а также был виновен в мошенничестве. На момент кражи кофе и масла он уже был подвергнут административному наказанию за мелкое хищение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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