Пермяк отправился в колонию строгого режима за кражу кофе и сливочного масла

Житель Чайковского (Пермский край) осужден за кражу кофе и сливочного масла из продуктовых магазинов. За совершенное преступление мужчина отправился в колонию строгого режима. Информация об этом размещена на сайте Чайковского городского суда.
«Пермяк пришел в магазин „Пятерочка“ 4 апреля 2023 года, где похитил три упаковки кофе. Спустя три недели мужчина пришел в другой магазин, где с витрины похитил семь пачек сливочного масла. После того как преступника поймали, он полностью признал свою вину и попросил рассмотреть его уголовное дело в особом режиме. С учетом всех обстоятельств суд отправил преступника в колонию строгого режима на один год и девять месяцев», — следует из приговора Чайковского городского суда.
При назначении наказания суд учел, что мужчина ранее был неоднократно судим. В частности, он дважды отбывал наказание за хранение наркотиков, а также был виновен в мошенничестве. На момент кражи кофе и масла он уже был подвергнут административному наказанию за мелкое хищение.
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