Пермяк отправился в колонию строгого режима за кражу кофе и сливочного масла

13 ноября 2023 в 20:48 Размер текста - 17 +

Пермский преступник был в очередной раз осужден Фото: Владимир Андреев © URA.RU Житель Чайковского (Пермский край) осужден за кражу кофе и сливочного масла из продуктовых магазинов. За совершенное преступление мужчина отправился в колонию строгого режима. Информация об этом размещена на сайте Чайковского городского суда. «Пермяк пришел в магазин „Пятерочка“ 4 апреля 2023 года, где похитил три упаковки кофе. Спустя три недели мужчина пришел в другой магазин, где с витрины похитил семь пачек сливочного масла. После того как преступника поймали, он полностью признал свою вину и попросил рассмотреть его уголовное дело в особом режиме. С учетом всех обстоятельств суд отправил преступника в колонию строгого режима на один год и девять месяцев», — следует из приговора Чайковского городского суда. При назначении наказания суд учел, что мужчина ранее был неоднократно судим. В частности, он дважды отбывал наказание за хранение наркотиков, а также был виновен в мошенничестве. На момент кражи кофе и масла он уже был подвергнут административному наказанию за мелкое хищение.

Житель Чайковского (Пермский край) осужден за кражу кофе и сливочного масла из продуктовых магазинов. За совершенное преступление мужчина отправился в колонию строгого режима. Информация об этом размещена на сайте Чайковского городского суда. «Пермяк пришел в магазин „Пятерочка“ 4 апреля 2023 года, где похитил три упаковки кофе. Спустя три недели мужчина пришел в другой магазин, где с витрины похитил семь пачек сливочного масла. После того как преступника поймали, он полностью признал свою вину и попросил рассмотреть его уголовное дело в особом режиме. С учетом всех обстоятельств суд отправил преступника в колонию строгого режима на один год и девять месяцев», — следует из приговора Чайковского городского суда. При назначении наказания суд учел, что мужчина ранее был неоднократно судим. В частности, он дважды отбывал наказание за хранение наркотиков, а также был виновен в мошенничестве. На момент кражи кофе и масла он уже был подвергнут административному наказанию за мелкое хищение.