Разгадку пермской аномальной зоны показали на популярном телеканале

Премьера передачи состоялась 11 и 12 ноября Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Телеканал «Моя планета» выпустил тревел-детектив «Тайна на карте. Молебская аномальная зона» (+12), где рассказывается о необъяснимых явлениях пермского села. Премьера состоялась 11 и 12 ноября.

«Телеканал „Моя планета“ выпустил фильм об одной из самых загадочных зон Пермского края — Молебской. Авторы фильма, анонсируя его выход, предупредили, что разгадали тайны Молебской аномальной зоны», — сообщает информационный портал «МедиаКуб». Ведущим программы стал актер и музыкант Вадим Норштейн.

Ранее URA.RU рассказало, что на Первом канале показали гигантский коловрат, который соорудил на своем огороде в Молебке пермский травник. Грядку показали в программе «Жизнь своих».