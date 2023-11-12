Разгадку пермской аномальной зоны показали на популярном телеканале

Телеканал «Моя планета» выпустил тревел-детектив «Тайна на карте. Молебская аномальная зона» (+12), где рассказывается о необъяснимых явлениях пермского села. Премьера состоялась 11 и 12 ноября.
«Телеканал „Моя планета“ выпустил фильм об одной из самых загадочных зон Пермского края — Молебской. Авторы фильма, анонсируя его выход, предупредили, что разгадали тайны Молебской аномальной зоны», — сообщает информационный портал «МедиаКуб». Ведущим программы стал актер и музыкант Вадим Норштейн.
Ранее URA.RU рассказало, что на Первом канале показали гигантский коловрат, который соорудил на своем огороде в Молебке пермский травник. Грядку показали в программе «Жизнь своих».
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