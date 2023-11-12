12 ноября 2023

Разгадку пермской аномальной зоны показали на популярном телеканале

© Служба новостей «URA.RU»
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Молебка. Пермь, село молебка, аномальная зона
Премьера передачи состоялась 11 и 12 ноября Фото:

Телеканал «Моя планета» выпустил тревел-детектив «Тайна на карте. Молебская аномальная зона» (+12), где рассказывается о необъяснимых явлениях пермского села. Премьера состоялась 11 и 12 ноября.

«Телеканал „Моя планета“ выпустил фильм об одной из самых загадочных зон Пермского края — Молебской. Авторы фильма, анонсируя его выход, предупредили, что разгадали тайны Молебской аномальной зоны», — сообщает информационный портал «МедиаКуб». Ведущим программы стал актер и музыкант Вадим Норштейн.

Ранее URA.RU рассказало, что на Первом канале показали гигантский коловрат, который соорудил на своем огороде в Молебке пермский травник. Грядку показали в программе «Жизнь своих».

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Телеканал «Моя планета» выпустил тревел-детектив «Тайна на карте. Молебская аномальная зона» (+12), где рассказывается о необъяснимых явлениях пермского села. Премьера состоялась 11 и 12 ноября. «Телеканал „Моя планета“ выпустил фильм об одной из самых загадочных зон Пермского края — Молебской. Авторы фильма, анонсируя его выход, предупредили, что разгадали тайны Молебской аномальной зоны», — сообщает информационный портал «МедиаКуб». Ведущим программы стал актер и музыкант Вадим Норштейн. Ранее URA.RU рассказало, что на Первом канале показали гигантский коловрат, который соорудил на своем огороде в Молебке пермский травник. Грядку показали в программе «Жизнь своих».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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