Серия проекта «Жизнь своих» о Пермском крае выйдет на экраны 12 ноября Фото: Анна Майорова © URA.RU

На Первом канале очередная серия проекта «Жизнь своих» будет посвящена Пермскому краю, а одним из героев шоу стал травник Мишель Абдулов, который соорудил на своем огороде гигантский коловрат. Кадры с высоты птичьего полета, запечатлевшие грядку-коловрат в аномальном селе Молебка вошли в программу.

«Если бы я родился в Перми, то мог бы жить по обычаям коми-пермяков или выращивал бы лекарственные травы», — говорит ведущий тревел-шоу Евгений Кривцов. Его слова в письме URA.RU приводит пресс-служба Первого канала. Кадры с Мишелем Абдуловым и его коловратом есть в анонсе программы на сайте телеканала. Серия про Прикамье выйдет 12 ноября.

Как ранее рассказывало URA.RU, Мишель Абдулов соорудил огромный коловрат на своем огороде в селе Молебка, которое расположено в аномальной зоне. Диаметр своеобразной грядки 27 метров. На ней Абдулов выращивает различные лечебные и тонизирующие травы.

На необычной грядке Мишель Абдулов выращивает травы Скрин видео с сайта Первого канала https://www.1tv.ru/