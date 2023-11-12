В ДТП на трассе Пермь-Березники погиб второй ребенок

В больнице находится еще один ребенок и мужчина Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В результате аварии, которая произошла на трассе Пермь-Березники 11 ноября, скончался еще один ребенок. Им оказался 15-летний подросток.

«Из пяти пострадавших скончались трое — женщина 35 лет и два ребенка 15 лет и одного года. В больнице продолжают лечение мальчик трех лет и мужчина 40 лет», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на Минздрав Пермского края. Уточняется, что состояние трехлетнего ребенка удовлетворительное, а мужчина — в тяжелом состоянии.

Ранее URA.RU рассказало, что ДТП произошло на трассе Пермь-Березники утром 11 ноября. Автомобиль ВАЗ-2104 столкнулся с КАМАЗом, которые ехал навстречу. Женщина и годовалый ребенок погибли на месте.