Женщина выжила благодаря тому, что попала между колес Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Перми на одной из улиц самосвал едва не задавил женщину, наехав на нее. Пешеход упала между колес грузовика. Видео с ДТП опубликовано в telegram-канале BadShofer.

На видео самосвал едет по регулируемому пешеходному переходу на красный сигнал светофора и сбивает с ног женщину, которая оказалась в слепой зоне грузовика. Водитель проезжает над пермячкой, прежде чем остановиться, ему сигналят другие водители. В УГИБДД по Пермскому краю отправлен запрос.

Некоторые комментаторы начали обвинять пешехода в невнимательности: «По сторонам надо смотреть и не лезть под грузовики». Другие обвиняют самого водителя в неосторожности: «С такой остановкой вплотную к переходу — неудивительно». Один из пользователей отмечает, что ДТП произошло на перекрестке улиц Стахановской и Карпинского.