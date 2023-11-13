В Перми женщина выжила под колесами самосвала. Видео

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Выездное совещание общественного совета федерального партийного проекта «Безопасные дороги». Екатеринбург, камаз, самосвал, дорога, ремонт дорог
Женщина выжила благодаря тому, что попала между колес Фото:

В Перми на одной из улиц самосвал едва не задавил женщину, наехав на нее. Пешеход упала между колес грузовика. Видео с ДТП опубликовано в telegram-канале BadShofer.

На видео самосвал едет по регулируемому пешеходному переходу на красный сигнал светофора и сбивает с ног женщину, которая оказалась в слепой зоне грузовика. Водитель проезжает над пермячкой, прежде чем остановиться, ему сигналят другие водители. В УГИБДД по Пермскому краю отправлен запрос.

Некоторые комментаторы начали обвинять пешехода в невнимательности: «По сторонам надо смотреть и не лезть под грузовики». Другие обвиняют самого водителя в неосторожности: «С такой остановкой вплотную к переходу — неудивительно». Один из пользователей отмечает, что ДТП произошло на перекрестке улиц Стахановской и Карпинского.

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В Перми на одной из улиц самосвал едва не задавил женщину, наехав на нее. Пешеход упала между колес грузовика. Видео с ДТП опубликовано в telegram-канале BadShofer. На видео самосвал едет по регулируемому пешеходному переходу на красный сигнал светофора и сбивает с ног женщину, которая оказалась в слепой зоне грузовика. Водитель проезжает над пермячкой, прежде чем остановиться, ему сигналят другие водители. В УГИБДД по Пермскому краю отправлен запрос. Некоторые комментаторы начали обвинять пешехода в невнимательности: «По сторонам надо смотреть и не лезть под грузовики». Другие обвиняют самого водителя в неосторожности: «С такой остановкой вплотную к переходу — неудивительно». Один из пользователей отмечает, что ДТП произошло на перекрестке улиц Стахановской и Карпинского.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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