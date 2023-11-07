Задержанный ФСБ топ-менеджер госучреждения в Челябинске не смог выйти из СИЗО

Евгения Кузнецова оставили в СИЗО до 12 декабря Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Задержанный ФСБ главный инженер ГКУ «Центр обслуживания мировых судей Челябинской области» Евгений Кузнецов, обвиняемый в получении и даче крупных взяток, не смог оспорить свой арест. Как сообщили URA.RU 8 ноября в пресс-службе областного суда, его оставили в СИЗО до середины декабря.

«Суд рассмотрел в апелляционном порядке жалобу адвоката обвиняемого Евгения Кузнецова. Постановление Центрального райсуда от 13 октября 2023 года, которым обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 12 декабря 2023 года, оставлено без изменения», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

Сторона защиты просила отменить постановление о содержании их клиента под стражей. Адвокат пытался убедить суд назначить Кузнецову более мягкую меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества.

URA.RU связалось с Центром обслуживания мировых судей Челябинской области. Там попросили направить официальный запрос. Ответ на него будет опубликован после получения.

Сотрудники УФСБ по региону задержали Кузнецова 13 октября. Изначально его обвинили лишь в получении взяток. Впоследствии к этим обвинениям добавилась другая коррупционная статья — о даче взяток. По версии следствия, получая деньги от представителей некоторых компаний, Кузнецов помогал им осваивать контракты, принимал по факту невыполненные работы. Точная сумма взяток, как и компании, с которыми сотрудничал инженер, официально не названы.