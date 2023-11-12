12 ноября 2023

Глава курганского округа отправил призывников на военную службу. Фото

Из Курганской области в армию отправили семь призывников
© Служба новостей «URA.RU»
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Отправка призывников. Курган , армия, призыв, честь, солдат
В Шадринском округе в армию проводили семеро новобранцев Фото:
новость из сюжета
Призыв — 2023

Из Шадринского округа Курганской области в армию по призыву на военную службу проводили семерых новобранцев. Об этом глава муниципалитета Дмитрий Жуков сообщил в своем telegram-канале.

«Сегодня торжественно проводили на военную службу по призыву семерых наших земляков. Желаю вам успешной службы! А родителям и близким — терпения и выдержки», — написал Жуков. В армию были призваны жители Шадринска и сел Красная Звезда, Ключи, Батурино

Всего в рамках осенней призывной кампании из Курганской области планировалось отправить в армию более 900 новобранцев. Первую партию призывников из региона отправили 18 октября в Воздушно-космические силы. Из Шадринска в армию призвали уже 10 человек. Шестерых отправили в войска Нацгвардии, остальных — в Сухопутные войска.

Из Курганской области на военную службу по призыву отправили семь новобранцев
Из Курганской области на военную службу по призыву отправили семь новобранцев
Фото:
Глава Шадринского округа Дмитрий Жуков пожелал призывникам успешной службы в армии
Глава Шадринского округа Дмитрий Жуков пожелал призывникам успешной службы в армии
Фото:

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Из Шадринского округа Курганской области в армию по призыву на военную службу проводили семерых новобранцев. Об этом глава муниципалитета Дмитрий Жуков сообщил в своем telegram-канале. «Сегодня торжественно проводили на военную службу по призыву семерых наших земляков. Желаю вам успешной службы! А родителям и близким — терпения и выдержки», — написал Жуков. В армию были призваны жители Шадринска и сел Красная Звезда, Ключи, Батурино Всего в рамках осенней призывной кампании из Курганской области планировалось отправить в армию более 900 новобранцев. Первую партию призывников из региона отправили 18 октября в Воздушно-космические силы. Из Шадринска в армию призвали уже 10 человек. Шестерых отправили в войска Нацгвардии, остальных — в Сухопутные войска.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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