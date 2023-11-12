Из Шадринского округа Курганской области в армию по призыву на военную службу проводили семерых новобранцев. Об этом глава муниципалитета Дмитрий Жуков сообщил в своем telegram-канале.
«Сегодня торжественно проводили на военную службу по призыву семерых наших земляков. Желаю вам успешной службы! А родителям и близким — терпения и выдержки», — написал Жуков. В армию были призваны жители Шадринска и сел Красная Звезда, Ключи, Батурино
Из Шадринского округа Курганской области в армию по призыву на военную службу проводили семерых новобранцев. Об этом глава муниципалитета Дмитрий Жуков сообщил в своем telegram-канале. «Сегодня торжественно проводили на военную службу по призыву семерых наших земляков. Желаю вам успешной службы! А родителям и близким — терпения и выдержки», — написал Жуков. В армию были призваны жители Шадринска и сел Красная Звезда, Ключи, Батурино Всего в рамках осенней призывной кампании из Курганской области планировалось отправить в армию более 900 новобранцев. Первую партию призывников из региона отправили 18 октября в Воздушно-космические силы. Из Шадринска в армию призвали уже 10 человек. Шестерых отправили в войска Нацгвардии, остальных — в Сухопутные войска.