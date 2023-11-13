В Сбере произошел глобальный сбой

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Головной офис Сбербанка. Москва, сбербанк, сбер
Пользователи «Сбера» жалуются на невозможность перевода средств Фото:

В мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» произошел сбой. Об этом стало известно URA.RU.

Согласно порталу Downradar, в данный момент фиксируется всплеск обращений пользователей о некорректной работе приложения. Согласном комментариям, приложение не позволяет выполнить перевод средств.

Обновлено в 13:45 по мск: в пресс-службе банка сообщили, что все службы «Сбербанка Онлайн» восстановлены, передает RT.

Приложение «Сбербанка» выдает ошибку при переводе средств
Приложение «Сбербанка» выдает ошибку при переводе средств
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В мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» произошел сбой. Об этом стало известно URA.RU. Согласно порталу Downradar, в данный момент фиксируется всплеск обращений пользователей о некорректной работе приложения. Согласном комментариям, приложение не позволяет выполнить перевод средств. Обновлено в 13:45 по мск: в пресс-службе банка сообщили, что все службы «Сбербанка Онлайн» восстановлены, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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