В Сбере произошел глобальный сбой

Пользователи «Сбера» жалуются на невозможность перевода средств
В мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» произошел сбой. Об этом стало известно URA.RU.
Согласно порталу Downradar, в данный момент фиксируется всплеск обращений пользователей о некорректной работе приложения. Согласном комментариям, приложение не позволяет выполнить перевод средств.
Обновлено в 13:45 по мск: в пресс-службе банка сообщили, что все службы «Сбербанка Онлайн» восстановлены, передает RT.
Приложение «Сбербанка» выдает ошибку при переводе средств
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