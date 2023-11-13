Общество В Сбере произошел глобальный сбой 13 ноября 2023 в 14:53 Размер текста - 17 + Пользователи «Сбера» жалуются на невозможность перевода средств Фото: Владимир Андреев © URA.RU В мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» произошел сбой. Об этом стало известно URA.RU. Согласно порталу Downradar, в данный момент фиксируется всплеск обращений пользователей о некорректной работе приложения. Согласном комментариям, приложение не позволяет выполнить перевод средств. Обновлено в 13:45 по мск: в пресс-службе банка сообщили, что все службы «Сбербанка Онлайн» восстановлены, передает RT. Приложение «Сбербанка» выдает ошибку при переводе средств Фото: скриншот URA.RU В мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» произошел сбой. Об этом стало известно URA.RU. Согласно порталу Downradar, в данный момент фиксируется всплеск обращений пользователей о некорректной работе приложения. Согласном комментариям, приложение не позволяет выполнить перевод средств. Обновлено в 13:45 по мск: в пресс-службе банка сообщили, что все службы «Сбербанка Онлайн» восстановлены, передает RT. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям