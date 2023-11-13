В минздраве Крыма опровергли дефицит лекарств и мест в больницах

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С лекарствами и больницами в Крыму все в порядке, сообщили в минздраве Фото:
новость из сюжета
Опровержение фейковой информации

Украинские СМИ и telegram-каналы распространяют информацию, что в Крыму якобы растет дефицит лекарств, а больницы переполнены ранеными участниками СВО. Однако в министерстве здравоохранения республики корреспонденту URA.RU опровергли эти сообщения. Агентство реализует совместный с «Лапша Медиа» проект по разоблачению фейков.

«Это неправдивая информация. С лекарствами все в порядке, в больницах есть места, и в медучреждения люди попадают, и плановая госпитализация проходит, и рецепты выписываются, и в поликлиниках все нормально», — сообщили на горячей линии минздрава.

В Крыму регулярно предпринимают меры по модернизации системы здравоохранения. Учреждения продолжают работать в штатном режиме, специалисты проводят диспансеризации и профилактические медицинские осмотры. Об этом рассказал телеканал «Крым 24».

Глава республики Сергей Аксенов в октябре сообщил о планах сформировать подразделение выездных аптек на базе ГУП РК «Крым-Фармация». «Такие аптеки будут работать в удаленных и малонаселенных пунктах в соответствии с четким графиком выездов, который смогут корректировать главы поселений в зависимости от потребностей жителей. Отработаем механизм на примере Джанкойского района. Полученный опыт будет применен по республике повсеместно», — написал он в своем telegram-канале.

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Украинские СМИ и telegram-каналы распространяют информацию, что в Крыму якобы растет дефицит лекарств, а больницы переполнены ранеными участниками СВО. Однако в министерстве здравоохранения республики корреспонденту URA.RU опровергли эти сообщения. Агентство реализует совместный с «Лапша Медиа» проект по разоблачению фейков. «Это неправдивая информация. С лекарствами все в порядке, в больницах есть места, и в медучреждения люди попадают, и плановая госпитализация проходит, и рецепты выписываются, и в поликлиниках все нормально», — сообщили на горячей линии минздрава. В Крыму регулярно предпринимают меры по модернизации системы здравоохранения. Учреждения продолжают работать в штатном режиме, специалисты проводят диспансеризации и профилактические медицинские осмотры. Об этом рассказал телеканал «Крым 24». Глава республики Сергей Аксенов в октябре сообщил о планах сформировать подразделение выездных аптек на базе ГУП РК «Крым-Фармация». «Такие аптеки будут работать в удаленных и малонаселенных пунктах в соответствии с четким графиком выездов, который смогут корректировать главы поселений в зависимости от потребностей жителей. Отработаем механизм на примере Джанкойского района. Полученный опыт будет применен по республике повсеместно», — написал он в своем telegram-канале.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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