«Стройтрансгаз» столкнулся с проблемами при реконструкции пермского аэропорта

«Стройтрансгаз» продолжит работы в аэропорту только после проведения инженерно-геологических изысканий Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Группа компаний «Стройтрансгаз» выявила ряд проблем во ходе реконструкции пермского аэропорта «Большое Савино». По информации, указанной на сайте компании, в бетоне, из которого изготовлен перрон, зафиксированы трещины. Это произошло из-за пучения грунтов, предварительно установили в компании.

«При переустройстве водосточно-дренажной сети (устройство искусственного основания коллекторов) оказалось невозможным реализовать проектные решения, а именно стабилизировать грунтовое основание. В результате были разработаны новые технические решения с последующим их утверждением», — объяснили в пресс-службе «Стройтрансзага.

Также обильный водоприток зафиксирован при демонтаже мачт освещения и фундаментов под них. Это потребовало дополнительное изучение инженерно-геологических условий площадки строительства. Сейчас «Стройтрансгаз» проведет обследование грунтов и откорректирует проектную документацию. Строительно-монтажные работы в аэропорту продолжатся только после проведения инженерно-геологических изысканий и госэкспертизы.

Закончить ремонтные работы в пермском аэропорту планировалось в 2022 году. Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин ранее заявлял, что подрядчик допустил ряд ошибок, из-за чего потребовалось перепроектирование.