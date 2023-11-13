В шашлычной Магнитогорска произошла массовая драка

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Праздничный концерт в Президентском Кадетском Училище посвященный 23 февраля. Тюмень, драка, война, показательные выступления, агрессия
Массовую драку пришлось разнимать сотрудникам охранного предприятия Фото:

В кафе «Шашлычный дом» Магнитогорска, второго по величине города Челябинской области, в минувшие выходные произошла массовая драка. Об этом сообщили в соцсетях сотрудники Группы охранных предприятий «Право роста».

«На выходных сотрудникам „Право роста“ пришлось разнимать массовую драку в „Шашлычном Доме“. Две компании, перебрав с алкоголем, что-то не поделили. В итоге у участников конфликта гематомы, кровоподтеки и один потерянный телефон», — сообщает официальный паблик охранного предприятия «Право роста» в соцсети «ВКонтакте».

Сотрудники охранного предприятия уточнили, что драка обошлась без тяжелых последствий. В кафе были разбиты несколько бокалов. У одной из участниц потасовки пропал телефон, однако заявление в полицию она писать не стала. Сотрудники скорой помощи оказали медпомощь на месте, госпитализация не потребовалась.

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В кафе «Шашлычный дом» Магнитогорска, второго по величине города Челябинской области, в минувшие выходные произошла массовая драка. Об этом сообщили в соцсетях сотрудники Группы охранных предприятий «Право роста». «На выходных сотрудникам „Право роста“ пришлось разнимать массовую драку в „Шашлычном Доме“. Две компании, перебрав с алкоголем, что-то не поделили. В итоге у участников конфликта гематомы, кровоподтеки и один потерянный телефон», — сообщает официальный паблик охранного предприятия «Право роста» в соцсети «ВКонтакте». Сотрудники охранного предприятия уточнили, что драка обошлась без тяжелых последствий. В кафе были разбиты несколько бокалов. У одной из участниц потасовки пропал телефон, однако заявление в полицию она писать не стала. Сотрудники скорой помощи оказали медпомощь на месте, госпитализация не потребовалась.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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