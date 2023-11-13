В шашлычной Магнитогорска произошла массовая драка

13 ноября 2023 в 16:53 Размер текста - 17 +

Массовую драку пришлось разнимать сотрудникам охранного предприятия Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU В кафе «Шашлычный дом» Магнитогорска, второго по величине города Челябинской области, в минувшие выходные произошла массовая драка. Об этом сообщили в соцсетях сотрудники Группы охранных предприятий «Право роста». «На выходных сотрудникам „Право роста“ пришлось разнимать массовую драку в „Шашлычном Доме“. Две компании, перебрав с алкоголем, что-то не поделили. В итоге у участников конфликта гематомы, кровоподтеки и один потерянный телефон», — сообщает официальный паблик охранного предприятия «Право роста» в соцсети «ВКонтакте». Сотрудники охранного предприятия уточнили, что драка обошлась без тяжелых последствий. В кафе были разбиты несколько бокалов. У одной из участниц потасовки пропал телефон, однако заявление в полицию она писать не стала. Сотрудники скорой помощи оказали медпомощь на месте, госпитализация не потребовалась.

В кафе «Шашлычный дом» Магнитогорска, второго по величине города Челябинской области, в минувшие выходные произошла массовая драка. Об этом сообщили в соцсетях сотрудники Группы охранных предприятий «Право роста». «На выходных сотрудникам „Право роста“ пришлось разнимать массовую драку в „Шашлычном Доме“. Две компании, перебрав с алкоголем, что-то не поделили. В итоге у участников конфликта гематомы, кровоподтеки и один потерянный телефон», — сообщает официальный паблик охранного предприятия «Право роста» в соцсети «ВКонтакте». Сотрудники охранного предприятия уточнили, что драка обошлась без тяжелых последствий. В кафе были разбиты несколько бокалов. У одной из участниц потасовки пропал телефон, однако заявление в полицию она писать не стала. Сотрудники скорой помощи оказали медпомощь на месте, госпитализация не потребовалась.