В шашлычной Магнитогорска произошла массовая драка

В кафе «Шашлычный дом» Магнитогорска, второго по величине города Челябинской области, в минувшие выходные произошла массовая драка. Об этом сообщили в соцсетях сотрудники Группы охранных предприятий «Право роста».
«На выходных сотрудникам „Право роста“ пришлось разнимать массовую драку в „Шашлычном Доме“. Две компании, перебрав с алкоголем, что-то не поделили. В итоге у участников конфликта гематомы, кровоподтеки и один потерянный телефон», — сообщает официальный паблик охранного предприятия «Право роста» в соцсети «ВКонтакте».
Сотрудники охранного предприятия уточнили, что драка обошлась без тяжелых последствий. В кафе были разбиты несколько бокалов. У одной из участниц потасовки пропал телефон, однако заявление в полицию она писать не стала. Сотрудники скорой помощи оказали медпомощь на месте, госпитализация не потребовалась.
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