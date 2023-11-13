Главный терапевт Пермского края предупредила о суперинфекции, идущей на регион

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Грипп и COVID-19 атакуют вместе Фото:

В Пермском крае медики отмечают резкий всплеск заболеваемости COVID-19 и предупреждают о появлении в регионе суперинфекции. Об этом сообщила главный внештатный терапевт минздрава Прикамья Наталья Корягина.

«Суперинфекция уже в пути! В Пермском крае отмечается резкий всплеск заболеваемости COVID-19. За неделю — сотни новых случаев. Предстоящей зимой опасаться стоит суперинфекции: ковид + грипп!» — пишет доктор медицинских наук в соцсетях.

Корягина отмечает, что пермская система здравоохранения готова к подъему заболеваемости. Но, чтобы не пострадать сразу от двух инфекций, сейчас стоит сделать прививку от гриппа. Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае выявили первые случаи гонконгского гриппа.

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В Пермском крае медики отмечают резкий всплеск заболеваемости COVID-19 и предупреждают о появлении в регионе суперинфекции. Об этом сообщила главный внештатный терапевт минздрава Прикамья Наталья Корягина. «Суперинфекция уже в пути! В Пермском крае отмечается резкий всплеск заболеваемости COVID-19. За неделю — сотни новых случаев. Предстоящей зимой опасаться стоит суперинфекции: ковид + грипп!» — пишет доктор медицинских наук в соцсетях. Корягина отмечает, что пермская система здравоохранения готова к подъему заболеваемости. Но, чтобы не пострадать сразу от двух инфекций, сейчас стоит сделать прививку от гриппа. Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае выявили первые случаи гонконгского гриппа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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