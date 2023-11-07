07 ноября 2023

В Пермский край проник опасный гонконгский грипп

© Служба новостей «URA.RU»
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Вакцинация от гриппа. Челябинск, медсестра, лекарство, укол, шприц, игла, медицина, врач
Прививку от инфекции можно сделать в медучреждениях или мобильных пунктах Фото:

В Пермском крае выявили первые три случая гонконгского гриппа в 2023 году. По данным специалистов Роспотребнадзора, от этого вируса в XX веке в мире умерли от одного до четырех миллионов человек.

«В Пермском крае выявлено три случая гриппа А (H3N2). Его также называют гонконгским гриппом, от которого в XX веке скончались миллионы людей. Он протекает с классическими гриппозными симптомами, не отличаясь от обычного вируса. Больные могут чувствовать ломоту в теле, слабость, головные боли, боли в мышцах, повышение температуры, першение в горле, а также сухой кашель. Симптомы наблюдаются 3-4 дня, затем идут на спад», — сообщило издание Properm со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

В ведомстве также добавили, что для защиты от вируса достаточно поставить обычную вакцину от гриппа. Прививку можно сделать в медучреждениях или мобильных пунктах вакцинации. В Роспотребнадзоре порекомендовали не забывать и о профилактике заболевания. Необходимо мыть руки при возвращении с улицы, перед едой, а также регулярно проветривать помещения.

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В Пермском крае выявили первые три случая гонконгского гриппа в 2023 году. По данным специалистов Роспотребнадзора, от этого вируса в XX веке в мире умерли от одного до четырех миллионов человек. «В Пермском крае выявлено три случая гриппа А (H3N2). Его также называют гонконгским гриппом, от которого в XX веке скончались миллионы людей. Он протекает с классическими гриппозными симптомами, не отличаясь от обычного вируса. Больные могут чувствовать ломоту в теле, слабость, головные боли, боли в мышцах, повышение температуры, першение в горле, а также сухой кашель. Симптомы наблюдаются 3-4 дня, затем идут на спад», — сообщило издание Properm со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора. В ведомстве также добавили, что для защиты от вируса достаточно поставить обычную вакцину от гриппа. Прививку можно сделать в медучреждениях или мобильных пунктах вакцинации. В Роспотребнадзоре порекомендовали не забывать и о профилактике заболевания. Необходимо мыть руки при возвращении с улицы, перед едой, а также регулярно проветривать помещения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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