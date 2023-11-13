В Перми бывший полицейский пытался украсть лифт

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Судебное заседании по делу Тимура Бекмансурова в Пермском краевом суде. Пермь, уголовное дело, прокурор, приговор, следствие, гособвинитель, суд, преступление
Злоумышленника задержали Фото:

В Перми в краже лифта подозревают бывшего сотрудника полиции. Он вместе с приятелем пытался вывезти из многоэтажного дома на улице Юрша детали от демонтированного лифта. Но похитителей засек председатель ТСЖ, которое обслуживает дом, и вызвал сотрудников полиции.

«9 ноября двое подозрительных мужчин похитили детали демонтированного лифта. Один из них с места происшествия скрылся, второй был доставлен в отдел полиции. Выяснилось, что им является экс-сотрудник одного из территориальных отделов полиции», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

Уточняется, что сотрудники ГУ МВД проводят проверку. Возбуждено уголовное дело. Ранее в интернете появилось видео, как двое мужчин выносят из подъезда детали лифта.

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В Перми в краже лифта подозревают бывшего сотрудника полиции. Он вместе с приятелем пытался вывезти из многоэтажного дома на улице Юрша детали от демонтированного лифта. Но похитителей засек председатель ТСЖ, которое обслуживает дом, и вызвал сотрудников полиции. «9 ноября двое подозрительных мужчин похитили детали демонтированного лифта. Один из них с места происшествия скрылся, второй был доставлен в отдел полиции. Выяснилось, что им является экс-сотрудник одного из территориальных отделов полиции», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. Уточняется, что сотрудники ГУ МВД проводят проверку. Возбуждено уголовное дело. Ранее в интернете появилось видео, как двое мужчин выносят из подъезда детали лифта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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