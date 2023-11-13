В Перми бывший полицейский пытался украсть лифт

Злоумышленника задержали Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Перми в краже лифта подозревают бывшего сотрудника полиции. Он вместе с приятелем пытался вывезти из многоэтажного дома на улице Юрша детали от демонтированного лифта. Но похитителей засек председатель ТСЖ, которое обслуживает дом, и вызвал сотрудников полиции.

«9 ноября двое подозрительных мужчин похитили детали демонтированного лифта. Один из них с места происшествия скрылся, второй был доставлен в отдел полиции. Выяснилось, что им является экс-сотрудник одного из территориальных отделов полиции», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

Уточняется, что сотрудники ГУ МВД проводят проверку. Возбуждено уголовное дело. Ранее в интернете появилось видео, как двое мужчин выносят из подъезда детали лифта.