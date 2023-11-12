Жители поблагодарили мужчину за его ежедневный труд (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители тюменского ЖК «Андерсен парк» собрали деньги и поздравили с днем рождения дворника, который работает на территории их комплекса. Об этом URA.RU рассказала одна из жительниц. Мужчине исполнилось 72 года.

«Мы с соседями очень благодарны дяде Жене, который и зимой и летом отлично выполняет свою работу, несмотря на пожилой возраст. Поэтому решили скинуться и сделать ему сюрприз. Меньше чем за день собрали более 40 000 рублей, купили ему телевизор и сертификаты в продуктовые магазины», — рассказала URA.RU жительница ЖК «Андерсен парк».

Подарки мужчине вручили в день его 72-летия. То, как растрогался именинник, можно увидеть на видео.