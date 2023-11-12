12 ноября 2023
11 ноября 2023

Жители тюменского ЖК поздравили пожилого дворника с днем рождения. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт по теме Погода. Челябинск., дворник, уборка снега, заморозки, гололед
Жители поблагодарили мужчину за его ежедневный труд (архивное фото) Фото:

Жители тюменского ЖК «Андерсен парк» собрали деньги и поздравили с днем рождения дворника, который работает на территории их комплекса. Об этом URA.RU рассказала одна из жительниц. Мужчине исполнилось 72 года.

«Мы с соседями очень благодарны дяде Жене, который и зимой и летом отлично выполняет свою работу, несмотря на пожилой возраст. Поэтому решили скинуться и сделать ему сюрприз. Меньше чем за день собрали более 40 000 рублей, купили ему телевизор и сертификаты в продуктовые магазины», — рассказала URA.RU жительница ЖК «Андерсен парк».

Подарки мужчине вручили в день его 72-летия. То, как растрогался именинник, можно увидеть на видео.

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Жители тюменского ЖК «Андерсен парк» собрали деньги и поздравили с днем рождения дворника, который работает на территории их комплекса. Об этом URA.RU рассказала одна из жительниц. Мужчине исполнилось 72 года. «Мы с соседями очень благодарны дяде Жене, который и зимой и летом отлично выполняет свою работу, несмотря на пожилой возраст. Поэтому решили скинуться и сделать ему сюрприз. Меньше чем за день собрали более 40 000 рублей, купили ему телевизор и сертификаты в продуктовые магазины», — рассказала URA.RU жительница ЖК «Андерсен парк». Подарки мужчине вручили в день его 72-летия. То, как растрогался именинник, можно увидеть на видео.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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