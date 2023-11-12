Тюменцы потребовали установить камеры в микрорайонах

13 ноября 2023 в 16:42 Размер текста - 17 +

Для установки камер видеонаблюдения требуется анализ криминогенной обстановки Фото: Анна Майорова © URA.RU Жители Тюмени потребовали обеспечить видеокамерами микрорайоны Тарманы и Лесобаза. Об этом пользователи написали в социальной сети «ВКонтакте». «Камеры нужны и в Тарманах. Нет ни камер, где школа и сад, ни сотрудников полиции», — написала пользовательница в соцсети. К ней также присоединилась и другая тюменка, предложив поставить камеры на Лесобазе. В официальной группе мэрии «Тюмень — наш дом» жителям посоветовали обратиться в полицию, так как для установки камер видеонаблюдения требуется анализ криминогенной обстановки. «При положительной оценке вопрос по установке камер видеонаблюдения выносится на рассмотрение заседании межведомственной рабочей группы АПК „Безопасный город“ в Тюменской области для принятия решения», — добавили в мэрии.

Жители Тюмени потребовали обеспечить видеокамерами микрорайоны Тарманы и Лесобаза. Об этом пользователи написали в социальной сети «ВКонтакте». «Камеры нужны и в Тарманах. Нет ни камер, где школа и сад, ни сотрудников полиции», — написала пользовательница в соцсети. К ней также присоединилась и другая тюменка, предложив поставить камеры на Лесобазе. В официальной группе мэрии «Тюмень — наш дом» жителям посоветовали обратиться в полицию, так как для установки камер видеонаблюдения требуется анализ криминогенной обстановки. «При положительной оценке вопрос по установке камер видеонаблюдения выносится на рассмотрение заседании межведомственной рабочей группы АПК „Безопасный город“ в Тюменской области для принятия решения», — добавили в мэрии.