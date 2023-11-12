12 ноября 2023

Тюменцы потребовали установить камеры в микрорайонах

© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественное открытие после реконструкции сквера на проспекте Орджоникидзе. Екатеринбург, видеонаблюдение на улице, камеры наблюдения, видеофиксация, видеонаблюдение
Для установки камер видеонаблюдения требуется анализ криминогенной обстановки Фото:

Жители Тюмени потребовали обеспечить видеокамерами микрорайоны Тарманы и Лесобаза. Об этом пользователи написали в социальной сети «ВКонтакте».

«Камеры нужны и в Тарманах. Нет ни камер, где школа и сад, ни сотрудников полиции», — написала пользовательница в соцсети. К ней также присоединилась и другая тюменка, предложив поставить камеры на Лесобазе.

В официальной группе мэрии «Тюмень — наш дом» жителям посоветовали обратиться в полицию, так как для установки камер видеонаблюдения требуется анализ криминогенной обстановки. «При положительной оценке вопрос по установке камер видеонаблюдения выносится на рассмотрение заседании межведомственной рабочей группы АПК „Безопасный город“ в Тюменской области для принятия решения», — добавили в мэрии.

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Жители Тюмени потребовали обеспечить видеокамерами микрорайоны Тарманы и Лесобаза. Об этом пользователи написали в социальной сети «ВКонтакте». «Камеры нужны и в Тарманах. Нет ни камер, где школа и сад, ни сотрудников полиции», — написала пользовательница в соцсети. К ней также присоединилась и другая тюменка, предложив поставить камеры на Лесобазе. В официальной группе мэрии «Тюмень — наш дом» жителям посоветовали обратиться в полицию, так как для установки камер видеонаблюдения требуется анализ криминогенной обстановки. «При положительной оценке вопрос по установке камер видеонаблюдения выносится на рассмотрение заседании межведомственной рабочей группы АПК „Безопасный город“ в Тюменской области для принятия решения», — добавили в мэрии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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