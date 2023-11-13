Пермяки отправили на СВО новую партию грузов

13 ноября 2023 в 18:04 Размер текста - 17 +

Бойцы получили более 200 посылок от родственников Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Жители Пермского края отправили в зону спецоперации два конвоя с гуманитарными грузами. Были собраны как необходимые и полезные вещи для пермских бойцов, так и литература для жителей Северодонецка (ЛНР). Об этом сообщается на сайте администрации губернатора и правительства Пермского края. «Из Пермского края в зону проведения СВО и подшефный Северодонецк было отправлено два гуманитарных конвоя», — говорится на сайте. Подготовкой груза занимались сотрудники «Гуманитарного центра Прикамья», «Единого центра поддержки», пермского фонда «Катюша» и «Единой России». Военнослужащим отправляли посылки по их заявкам. Бойцам передали теплое белье, зимние костюмы, подсумки, компасы, теплые сапоги, фонари, часы, бинокли, тактические перчатки, медикаменты, продукты, бронежилеты, спальники, маскировочные сети и прочее. Военнослужащим пермяки также отправили телевизор, планшет, провода, генераторы, обогреватели, газовые плитки. Кроме того, бойцы получили более 200 индивидуальных посылок от своих родственников. Как отметил глава региона Дмитрий Махонин, постоянную помощь тем, кто в ней нуждается, удается оказывать благодаря добрым и отзывчивым людям из Прикамья. Для Северодонецка жители Пермского края собрали и отправили более 300 книг. Министерство образования региона также планирует в ближайшее время отправить в городские школы более 3,7 тысячи учебников. Это далеко не первая партия гуманитарного груза, который доставляют из Перми в Северодонецк. Посылки местным жителям приходят регулярно, а пермские власти с августа 2022 года помогают в восстановлении города. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители Пермского края отправили в зону спецоперации два конвоя с гуманитарными грузами. Были собраны как необходимые и полезные вещи для пермских бойцов, так и литература для жителей Северодонецка (ЛНР). Об этом сообщается на сайте администрации губернатора и правительства Пермского края. «Из Пермского края в зону проведения СВО и подшефный Северодонецк было отправлено два гуманитарных конвоя», — говорится на сайте. Подготовкой груза занимались сотрудники «Гуманитарного центра Прикамья», «Единого центра поддержки», пермского фонда «Катюша» и «Единой России». Военнослужащим отправляли посылки по их заявкам. Бойцам передали теплое белье, зимние костюмы, подсумки, компасы, теплые сапоги, фонари, часы, бинокли, тактические перчатки, медикаменты, продукты, бронежилеты, спальники, маскировочные сети и прочее. Военнослужащим пермяки также отправили телевизор, планшет, провода, генераторы, обогреватели, газовые плитки. Кроме того, бойцы получили более 200 индивидуальных посылок от своих родственников. Как отметил глава региона Дмитрий Махонин, постоянную помощь тем, кто в ней нуждается, удается оказывать благодаря добрым и отзывчивым людям из Прикамья. Для Северодонецка жители Пермского края собрали и отправили более 300 книг. Министерство образования региона также планирует в ближайшее время отправить в городские школы более 3,7 тысячи учебников. Это далеко не первая партия гуманитарного груза, который доставляют из Перми в Северодонецк. Посылки местным жителям приходят регулярно, а пермские власти с августа 2022 года помогают в восстановлении города.