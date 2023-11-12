В ХМАО разразился секс-скандал с учениками начальной школы

13 ноября 2023 в 16:00 Размер текста - 17 +

Ученики начальной школы заставили девочку раздеться и выполнять все их указания Фото: Размик Закарян © URA.RU В одной из школ Радужного (ХМАО) разразился скандал из-за развратных действий учеников начальной школы с одноклассницей. Дети прямо на территории образовательного учреждения заставили девочку раздеться и выполнять действия сексуального характера. Об этом мать пострадавшей рассказала в одном из родительских чатов Радужного. «31 октября после дневного лагеря двое одноклассников [мальчик и девочка] моей дочери позвали ее на стадион за школу. С нее сняли пальто и нижнее белье. Когда дочь начала задавать вопросы, мальчик ее заверил, что уже неоднократно проделывал такое с другими девочками. <…> Они клали ее на снег, ставили на колени, и при этом мальчик также был без нижнего белья. При этом другая девочка руководила процессом», — сообщила мать пострадавшей второклассницы. При этом, по ее версии, как такового сексуального насилия со стороны одноклассника не было, однако психологическое сексуальное воздействие очень повлияло на психику девочки. После того как родители вынесли инцидент на обсуждение, девочка, которая принимала участие в издевательствах, пояснила, что они просто играли. А всю историю с раздеванием и принуждением пострадавшая одноклассница придумала. Однако видеозапись с камеры наблюдения на стадионе подтвердила изначальную версию произошедшего. По данным URA.RU, следственное управление СКР по ХМАО уже занимается расследованием данного инцидента. Корреспондент агентства направил запрос в пресс-службу силового ведомства и в администрацию Радужного. На момент публикации материала ответы не поступили. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В одной из школ Радужного (ХМАО) разразился скандал из-за развратных действий учеников начальной школы с одноклассницей. Дети прямо на территории образовательного учреждения заставили девочку раздеться и выполнять действия сексуального характера. Об этом мать пострадавшей рассказала в одном из родительских чатов Радужного. «31 октября после дневного лагеря двое одноклассников [мальчик и девочка] моей дочери позвали ее на стадион за школу. С нее сняли пальто и нижнее белье. Когда дочь начала задавать вопросы, мальчик ее заверил, что уже неоднократно проделывал такое с другими девочками. <…> Они клали ее на снег, ставили на колени, и при этом мальчик также был без нижнего белья. При этом другая девочка руководила процессом», — сообщила мать пострадавшей второклассницы. При этом, по ее версии, как такового сексуального насилия со стороны одноклассника не было, однако психологическое сексуальное воздействие очень повлияло на психику девочки. После того как родители вынесли инцидент на обсуждение, девочка, которая принимала участие в издевательствах, пояснила, что они просто играли. А всю историю с раздеванием и принуждением пострадавшая одноклассница придумала. Однако видеозапись с камеры наблюдения на стадионе подтвердила изначальную версию произошедшего. По данным URA.RU, следственное управление СКР по ХМАО уже занимается расследованием данного инцидента. Корреспондент агентства направил запрос в пресс-службу силового ведомства и в администрацию Радужного. На момент публикации материала ответы не поступили.