В ХМАО обанкротился официальный представитель Кадырова

Суд признал Адлана Орзалиева банкротом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Официальный представитель главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова в ХМАО Адлан Орзалиев признан банкротом. Информация об этом появилась на сайте Арбитражного суда Югры.

«Признать заявление Орзалиева Адлана Тапаевича <…> о признании его несостоятельным (банкротом) обоснованным и ввести в отношении него процедуру реализации имущества сроком на шесть месяцев. Обязать Орзалиева Адлана Тапаевича не позднее одного рабочего дня, следующего за днем принятия настоящего судебного акта, передать финансовому управляющему все имеющиеся банковские карты», — указано в решении по делу.

В материалах дела указано, что что глава чеченской общины задолжал почти 4 миллиона рублей мэрии Нижневартовска за аренду земельного участка, а также налоговой и коллекторскому агентству из Татарстана ООО «Редут».

По окончании процедуры банкрот не сможет три года занимать руководящие должности, в том числе возглавлять национальные объединения и местные чечено-ингушские сообщества. Перед банкротством Орзалиев ликвидировал все свои предприятия и НКО.

Реализация имущества должника продлена до 18 декабря 2023 года. Кроме того, арбитражный управляющий обязан дополнительно изучить все обстоятельства по выходу Орзалиева из состава учредителей ООО «Вэйсаль» и исследовать вопрос о возможном преднамеренном банкротстве. Согласно данным из открытых источников, руководителем «Вэйсаля» является некий Сайд-Магомед Адланович Орзалиев.

Орзалиев не ответил на звонок корреспондента агентства. В пресс-центр министерства Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации направлен запрос о том, сможет ли банкрот продолжать быть представителем главы ЧР, и если нет, то кто может его сменить. Ответ ожидается.