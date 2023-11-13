Глава свердловского департамента туризма избавляется от противников в общественном совете

Совет при свердловском департаменте туризма зачищают от противников Тукановой

Эльмира Туканова предложила покинуть общественный совет при департаменте развития туризма шести участникам Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Общественный совет при свердловском департаменте развития туризма, созданный, чтобы контролировать деятельность ДРТ, может лишиться сразу половины участников. По данным URA.RU, глава департамента Эльмира Туканова предложила выйти из совета сразу шести членам из 12. Еще один участник захотел покинуть состав добровольно.

Такое решение чиновница могла принять на фоне проверок, которые устроили прокуратура и Счетная палата. Вопросы к Тукановой возникали, в частности, из-за сомнительной раздачи грантов. Ранее агентство сообщало, что многомиллионные суммы ушли структурам, аффилированным с некоторыми членами общественного совета при департаменте, который создавался как раз таки для того, чтобы такого не допускать.

В итоге шести участникам общественного совета, в том числе президенту Уральской ассоциации туризма Михаилу Мальцеву — давнему оппоненту Тукановой, предложили покинуть состав. Еще один человек — директор Свердловского областного краеведческого музея Олег Емельянов — решил уйти из совета по собственному желанию. Эту информацию URA.RU подтвердил Мальцев.

«Эльмира Наилевна ссылалась на документ от общественной палаты, в котором была рекомендация вывести из состава именно этих людей. Я попросил показать бумагу, но мне отказали», — поделился Мальцев. Он также предложил распустить совет, ведь после выхода семи участников там останутся всего пять. «Логично признать деятельность совета неудовлетворительной и самораспуститься, а затем сформировать его уже иным образом, под общественным надзором», — добавил собеседник URA.RU. Теперь в департаменте развития туризма ждут заявления об уходе от шести членов совета. При этом вопрос о том, как быть с грантовыми деньгами, которые получили некоторые из них либо аффилированные с ними лица, остается открытым.

Председатель Общественной палаты Свердловской области Александр Левин в беседе с URA.RU подтвердил, что в департамент развития туризма направляли письмо, в котором просили обратить внимание на некоторых членов совета. В общественную палату эта информация пришла от департамента по противодействию коррупции. «Мы предложили руководству департамента развития и туризма рассмотреть эту ситуацию, а как поступать — они решают сами», — поделился Левин. Эльмира Туканова общаться с прессой отказывается.