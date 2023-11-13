Тюменским детям не хватает билетов на новогодние утренники

К середине ноября на большинство детских утренников в Тюмени уже нет свободных мест Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Тюменским детям не хватает билетов на новогодние представления, которые стартуют в городе с середины декабря. Об этом сообщили горожане, обратившиеся в редакцию.

«Хотели забронировать билеты на детский спектакль, на себя и семью друзей. Но свободных билетов практически не было. Уже выбирали из тех, что остались, но и там на многие детские праздники было по одному-два места», — сообщают горожане.

Корреспондент URA.RU изучил анонс детских мероприятий. По данным «Яндекс Афиши», на большинство спектаклей места уже раскуплены. Свободных билетов нет на постановку «Космо кидс», на утренник для малышей «Время чудес» и на спектакль про Гринча — здесь остался один свободный билет. Стоимость новогодних мероприятий для детей в Тюмени начинается от 700 рублей.

Ранее агентство писало о том, что в Тюмени за несколько минут раскупили все билеты на поезд Деда Мороза. Волшебный состав прибудет в Тюмень 26 ноября.