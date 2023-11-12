12 ноября 2023

Топ-менеджера курганского завода обвинили в подкупе

© Служба новостей «URA.RU»
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По данным следствия, мужчина получил более 1,4 млн рублей Фото:

Старшего менеджера одного из заводов Каргапольского муниципального округа Курганской области обвинили в коммерческом подкупе. В расследовании дела помогли материалы, предоставленные сотрудниками областного УФСБ. Об этом URA.RU сообщили в СУ СК РФ по Курганской области.

«Менеджеру завода в Каргапольском районе предъявлено обвинение по ч.8 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп, совершенный в особо крупном размере). Уголовное дело возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности УФСБ России по Курганской области», — рассказали в ведомстве.

По данным следствия, с 2017 по 2020 годы мужчина через посредников получил не менее 1,4 млн рублей от подрядчика. За деньги менеджер предоставлял возможность поставлять продукцию для предприятия и своевременно ее оплачивал. Также уголовные дела были возбуждены в отношении представителя заинтересованной коммерческой организации и посредников, принимавших участие в передаче денег.

Ранее стало известно, что в коммерческом подкупе обвинили главного технолога того же завода. По данным следствия, он получил более 1,5 млн рублей от челябинского подрядчика.

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Старшего менеджера одного из заводов Каргапольского муниципального округа Курганской области обвинили в коммерческом подкупе. В расследовании дела помогли материалы, предоставленные сотрудниками областного УФСБ. Об этом URA.RU сообщили в СУ СК РФ по Курганской области. «Менеджеру завода в Каргапольском районе предъявлено обвинение по ч.8 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп, совершенный в особо крупном размере). Уголовное дело возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности УФСБ России по Курганской области», — рассказали в ведомстве. По данным следствия, с 2017 по 2020 годы мужчина через посредников получил не менее 1,4 млн рублей от подрядчика. За деньги менеджер предоставлял возможность поставлять продукцию для предприятия и своевременно ее оплачивал. Также уголовные дела были возбуждены в отношении представителя заинтересованной коммерческой организации и посредников, принимавших участие в передаче денег. Ранее стало известно, что в коммерческом подкупе обвинили главного технолога того же завода. По данным следствия, он получил более 1,5 млн рублей от челябинского подрядчика.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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