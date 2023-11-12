12 ноября 2023

Прокуратура ХМАО начала проверку секс-скандала в школе после публикации URA.RU

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Заседание коллегии Генеральной прокуратуры Российской Федерации по итогам работы в первом полугодии 2019 г. Москва, значок, прокурор, знак отличия, знак заслуженный юрист, генеральная прокуратура российской федерации
Прокуратура инициировала проверку инцидента в школе Радужного Фото:
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После публикации материала URA.RU о развратных действиях между учениками начальной школы Радужного (ХМАО) прокуратура начала проверку. Об этом агентству сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

«Прокуратура Радужного… организовала проверку по информации в СМИ по факту совершения противоправных действий несовершеннолетними в отношении школьницы», — сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры. В ходе проверки сотрудники ведомства дадут оценку правонарушению несовершеннолетних. Кроме того, прокуратура проверит действия должностных лиц школы, отвечающих за охрану жизни и здоровья обучающихся во время пребывания в учреждении. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

Между тем, по словам матери девочки, школьники, которые принуждали ее дочь к развратным действиям, продолжают учиться с ней в одном классе, а ее саму пытаются «убрать из класса». «Администрация школы не хочет выноса данной ситуации за пределы школы. Я тоже этого не хочу, но я боюсь за своего ребенка», — рассказала женщина в родительском чате школы.

Для уточнения деталей инцидента корреспондент агентства обратился в администрацию школы. Однако в учреждении на звонок журналиста не ответили.

Ранее URA.RU писало о том, что в одной из школ Радужного (ХМАО) разразился скандал из-за развратных действий учеников начальной школы с одноклассницей. Дети прямо на территории образовательного учреждения заставили девочку раздеться и выполнять действия сексуального характера.

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После публикации материала URA.RU о развратных действиях между учениками начальной школы Радужного (ХМАО) прокуратура начала проверку. Об этом агентству сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. «Прокуратура Радужного… организовала проверку по информации в СМИ по факту совершения противоправных действий несовершеннолетними в отношении школьницы», — сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры. В ходе проверки сотрудники ведомства дадут оценку правонарушению несовершеннолетних. Кроме того, прокуратура проверит действия должностных лиц школы, отвечающих за охрану жизни и здоровья обучающихся во время пребывания в учреждении. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. Между тем, по словам матери девочки, школьники, которые принуждали ее дочь к развратным действиям, продолжают учиться с ней в одном классе, а ее саму пытаются «убрать из класса». «Администрация школы не хочет выноса данной ситуации за пределы школы. Я тоже этого не хочу, но я боюсь за своего ребенка», — рассказала женщина в родительском чате школы. Для уточнения деталей инцидента корреспондент агентства обратился в администрацию школы. Однако в учреждении на звонок журналиста не ответили. Ранее URA.RU писало о том, что в одной из школ Радужного (ХМАО) разразился скандал из-за развратных действий учеников начальной школы с одноклассницей. Дети прямо на территории образовательного учреждения заставили девочку раздеться и выполнять действия сексуального характера.
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© Служба новостей «URA.RU»
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