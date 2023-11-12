12 ноября 2023

Тюменцам продают китайский контрафакт под видом брендовых вещей из ЕС

В Тюмени появились стихийные рынки, где торгуют китайским контрафактом
© Служба новостей «URA.RU»
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Реконструкция городских рынков. Курган , вещи, рынок, уличная торговля, покупатель
Мини-рынки с китайским контрафактом появились в различных частях Тюмени Фото:

В микрорайонах Тюмени появились стихийные рынки, где под видом качественных брендовых вещей из стран Евросоюза торгуют китайскими подделками. Об этом URA.RU рассказали жители города.

«У нас такой мини-рынок появился в районе улицы Щербакова. Проработал ровно два дня: 11 и 12 ноября. Потом продавцы просто исчезли. Покупателям они предлагали вещи, привезенные якобы из стран ЕС. Хотя на самом деле сразу было видно, что это подделки», — сообщила URA.RU одна из жительниц Тюмени.

Другой тюменец заметил подобный мини-рынок на одном из пустырей в районе улицы Минской. «На торговой площадке, если ее можно так назвать, было несколько продавцов. Предлагали купить у них так называемые „реплики“ вещей известных брендов. Один из „бизнесменов“ честно признался, что вещи были привезены из Китая, поэтому по качеству немного уступают оригиналам», — отметил собеседник агентства.

В пресс-службу регионального управления Роспотребнадзора по Тюменской области направлен письменный запрос. Комментарии правоохранительных структур также ожидаются.

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В микрорайонах Тюмени появились стихийные рынки, где под видом качественных брендовых вещей из стран Евросоюза торгуют китайскими подделками. Об этом URA.RU рассказали жители города. «У нас такой мини-рынок появился в районе улицы Щербакова. Проработал ровно два дня: 11 и 12 ноября. Потом продавцы просто исчезли. Покупателям они предлагали вещи, привезенные якобы из стран ЕС. Хотя на самом деле сразу было видно, что это подделки», — сообщила URA.RU одна из жительниц Тюмени. Другой тюменец заметил подобный мини-рынок на одном из пустырей в районе улицы Минской. «На торговой площадке, если ее можно так назвать, было несколько продавцов. Предлагали купить у них так называемые „реплики“ вещей известных брендов. Один из „бизнесменов“ честно признался, что вещи были привезены из Китая, поэтому по качеству немного уступают оригиналам», — отметил собеседник агентства. В пресс-службу регионального управления Роспотребнадзора по Тюменской области направлен письменный запрос. Комментарии правоохранительных структур также ожидаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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