Путин поручил передать «Крымэнерго» в собственность Крыма

В собственности Крыма будут все акции «Крымэнерго», следует из указа Владимира Путин
Все акции ГУП РК «Крымэнерго», которые находятся в федеральной собственности, будет переданы в собственность Крыма. Такой указ подписал президент России Владимир Путин.
«В целях дальнейшего развития электросетевого комплекса республики Крым постановляю: принять предложение правительства РФ о передаче в собственность Крым 100% акций „Крымэнерго“», — говорится в тексте указа, который подписал Владимир Путин. Документ опубликован на
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.
Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!