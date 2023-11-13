Путин поручил передать «Крымэнерго» в собственность Крыма

13 ноября 2023 в 16:45 Размер текста - 17 +

В собственности Крыма будут все акции «Крымэнерго», следует из указа Владимира Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Все акции ГУП РК «Крымэнерго», которые находятся в федеральной собственности, будет переданы в собственность Крыма. Такой указ подписал президент России Владимир Путин. «В целях дальнейшего развития электросетевого комплекса республики Крым постановляю: принять предложение правительства РФ о передаче в собственность Крым 100% акций „Крымэнерго“», — говорится в тексте указа, который подписал Владимир Путин. Документ опубликован на сайте правовых актов . Для реализации указа был было дано два месяца.

Все акции ГУП РК «Крымэнерго», которые находятся в федеральной собственности, будет переданы в собственность Крыма. Такой указ подписал президент России Владимир Путин. «В целях дальнейшего развития электросетевого комплекса республики Крым постановляю: принять предложение правительства РФ о передаче в собственность Крым 100% акций „Крымэнерго“», — говорится в тексте указа, который подписал Владимир Путин. Документ опубликован на сайте правовых актов. Для реализации указа был было дано два месяца.