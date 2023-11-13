Путин поручил передать «Крымэнерго» в собственность Крыма

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Владимир Путин на Третьей Международной олимпиаде по финансовой безопасности. Сочи, путин владимир
В собственности Крыма будут все акции «Крымэнерго», следует из указа Владимира Путин Фото:

Все акции ГУП РК «Крымэнерго», которые находятся в федеральной собственности, будет переданы в собственность Крыма. Такой указ подписал президент России Владимир Путин.

«В целях дальнейшего развития электросетевого комплекса республики Крым постановляю: принять предложение правительства РФ о передаче в собственность Крым 100% акций „Крымэнерго“», — говорится в тексте указа, который подписал Владимир Путин. Документ опубликован на сайте правовых актов. Для реализации указа был было дано два месяца.

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Все акции ГУП РК «Крымэнерго», которые находятся в федеральной собственности, будет переданы в собственность Крыма. Такой указ подписал президент России Владимир Путин. «В целях дальнейшего развития электросетевого комплекса республики Крым постановляю: принять предложение правительства РФ о передаче в собственность Крым 100% акций „Крымэнерго“», — говорится в тексте указа, который подписал Владимир Путин. Документ опубликован на сайте правовых актов. Для реализации указа был было дано два месяца.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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